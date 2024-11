Czytelnik: czy czekamy tutaj na katastrofę budowlaną?

- Kiedy rozpocznie się remont mostu kardynała Wyszyńskiego? W ekspertyzie sporządzonej w 2022 roku wskazano, że most wymaga natychmiastowego remontu, a dalszą jego eksploatację ustalono na koniec 2023 roku – pisze nasz Czytelnik i pyta, czy urzędnicy czekają na katastrofę budowlaną, czy jednak podjęli jakieś kroki w tej sprawie? Urząd Miejski w Elblągu uspokaja mieszkańców: mostem możemy bezpiecznie jeździć.

O konieczności remontu mostu kardynała Wyszyńskiego pisała firma Arkobi Maciej Malinowski, która na zlecenie władz Elbląga opracowała w 2022 roku ekspertyzę techniczną tego obiektu.

- Obiekt wymaga natychmiastowego remontu ze wzmocnieniem ustroju nośnego. Bezwzględnie należy wyremontować przeguby gerberowskie i wymienić dylatacje. Modernizacja obiektu musi być poprzedzona opracowaniem stosownej dokumentacji technicznej. Pozostawienie obiektu w obecnym stanie bez podjęcia prac remontowo-modernizacyjnych doprowadzi do dalszej degradacji ustroju, a w konsekwencji – może doprowadzić do katastrofy budowlanej. Biorąc pod uwagę stan techniczny i wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych można warunkowo dopuścić na obiekcie ruch pojazdów o masie całkowitej do 30 ton. Ważność warunków dalszej eksploatacji obiektu ustala się na koniec 2023 r. pod warunkiem braku znacznego pogorszenia się stanu technicznego obiektu. W przypadku ujawnienia się kolejnych uszkodzeń ustroju nośnego należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić autorów niniejszego opracowania – pisał wówczas autor tej ekspertyzy.

Jak zauważa nasz Czytelnik, dalsze, bezpieczne użytkownie obiektu eksperci określili na koniec grudnia 2023 roku. - Określono, że ważność pozwolenia na dalszą eksploatację obiektu ustala się na koniec 2023 roku, pod warunkiem braku znacznego pogorszenia się stanu technicznego obiektu. Mimo zmniejszenia nośności na wyżej wymienionym moście dalej jeżdżą ciężarówki. Czekamy na prawdziwą katastrofę, czy o co chodzi? – pyta Czytelnik.

Joanna Urbaniak, rzeczniczka prezydenta Elbląga wyjaśnia, że ekspertyzę uaktualniono i wydłuża ona obecnie okres bezpiecznej eksploatacji mostu kardynała Wyszyńskiego do końca 2024 roku. Urząd, jak nas zapewniono, nie zrezygnował z planów jego przebudowy.

- Aktualnie wykonywana jest dokumentacja projektowa na przebudowę obiektu. Będzie ona polegała na wzmocnieniu układu nośnego wraz z kompleksową wymianą nawierzchni na moście, naprawie i zabezpieczeniu elementów wyposażenia. Opracowano projekt budowlany i złożono wniosek do wojewody pomorskiego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Uzyskanie niezbędnych zezwoleń realizacyjnych oraz zakończenie prac nad dokumentacją techniczną planowane jest do końca br. – informuje Joanna Urbaniak.

W 2025 roku urząd planuje wyłonić w przetargu wykonawcę przebudowy. - Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2025 roku, po zabezpieczeniu środków w budżecie. Na wykonanie inwestycji gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne – dodaje Joanna Urbaniak.

Na moście wprowadzone jest ograniczenie ruchu dla pojazdów powyżej 30 ton. - Ważność warunków eksploatacji obiektu w ciągu Wyszyńskiego na istniejących zasadach autor ekspertyzy technicznej określił do końca grudnia 2024 r. Zgodnie z wydaną opinią obiekt może być w sposób bezpieczny użytkowany na istniejących zasadach. W listopadzie br. odbędzie się przegląd szczegółowy, pięcioletni obiektu. Na jego podstawie oraz w wyniku kolejnej, niezależnej oceny autora ekspertyzy, otrzymamy warunki dalszej eksploatacji obiektu – podkreśla rzeczniczka prezydenta.