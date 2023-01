Most Wyszyńskiego wymaga natychmiastowego remontu

Władze Elbląga planują przebudowę i wzmocnienie konstrukcji mostu kardynała Wyszyńskiego. Właśnie ogłosiły przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej w tej sprawie.

O konieczności remontu mostu pisze firma Arkobi Maciej Malinowski, która na zlecenie władz Elbląga opracowała w 2022 roku ekspertyzę techniczną obiektu. Wynika z niej, że ogólny stan techniczny konstrukcji mostu jest dostateczny, a stan podpór i elementów wyposażenia – dobry, poza dylatacjami, które wymagają wymiany, ale...

- Obiekt wymaga natychmiastowego remontu ze wzmocnieniem ustroju nośnego. Bezwzględnie należy wyremontować przeguby gerberowskie i wymienić dylatacje. Modernizacja obiektu musi być poprzedzona opracowaniem stosownej dokumentacji technicznej. Pozostawienie obiektu w obecnym stanie bez podjęcia prac remontowo-modernizacyjnych doprowadzi do dalszej degradacji ustroju, a w konsekwencji – może doprowadzić do katastrofy budowlanej. Biorąc pod uwagę stan techniczny i wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych można warunkowo dopuścić na obiekcie ruch pojazdów o masie całkowitej do 30 ton – pisze autor ekspertyzy. - Ważność warunków dalszej eksploatacji obiektu ustala się na koniec 2023 r. pod warunkiem braku znacznego pogorszenia się stanu technicznego obiektu. W przypadku ujawnienia się kolejnych uszkodzeń ustroju nośnego należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić autorów niniejszego opracowania – dodaje.

Przebudowa mostu kardynała Wyszyńskiego jest planowana w latach 2023-2025. Na ten cel ma być przeznaczonych 8,2 mln złotych, w tym roku w budżecie miasta przeznaczono 350 tys. zł na dokumentację inwestycji.

Władze miasta właśnie ogłosiły przetarg na wykonanie dokumentacji przebudowy mostu, która ma dotyczyć m.in. wzmocnienia konstrukcji, wymiany dylatacji, wymiany nawierzchni na całym obiekcie wraz z dojazdami, wybudowania kolektora odprowadzającego wody opadowe do kanalizacji deszczowej czy wprowadzenia ewentualnych zmian w organizacji ruchu.

Firmy zainteresowane przetargiem mogą składać swoje oferty do 26 stycznia. Podczas ich oceny komisja przetargowa będzie brała pod uwagę cenę (60 procent oceny) i doświadczenie projektanta (40 procent). Zwycięzca przetargu będzie zobowiązany do przedstawienia w ciągu 5 miesięcy od daty podpisania umowy kompletnej dokumentacji technicznej, a w ciągu 7 miesięcy – m.in. kosztorysu i projektów wykonawczych wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Będzie też pełnił nadzór autorski nad przebiegiem prac budowlanych, które mają trwać 36 miesięcy od uzyskania zgody na ich realizację.

Przypomnijmy, że władze Elbląga planowały też budowę nowego mostu przez rzekę Elbląg, w ciągu ul. Żuławskiej i Dojazdowej, ale inwestycja została odłożona w czasie. Przyczyną jest brak pieniędzy na ten cel w budżecie miasta, poza tym wniosek elbląskiego samorządu na dofinansowanie tej inwestycji z rządowego programu Polski Ład nie został uwzględniony.