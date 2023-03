Dawna prokuratura za dawną strażnicę

Dawna siedziba prokuratury przy bulwarze Zygmunta Augusta za dawną siedzibę straży pożarnej przy ul. Bema – taką wymianę planuje przeprowadzić miasto ze Skarbem Państwa. Dyskutowali o tym miejscy radni na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki Miasta (6 marca).

- W obiekcie, który dzisiaj procedujemy, na dzisiaj zawarta jest umowa najmu z Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, poprzedni najemca, prokuratura, przeniosła się do obiektów przy płk. Dąbka – mówił o nieruchomości nad rzeką Elbląg Sławomir Skorupa, dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, który uczestniczył w spotkaniu komisji. Wskazywał, że Sanepid do tej pory mieścił się właśnie w dawnym budynku straży przy ul. Bema. - Straż pożarna przeniosła się już do nowej siedziby przy Łęczyckiej, zaproponowaliśmy ten obiekt (nad rzeką - red.) Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – mówił dyrektor Skorupa. W skrócie plan urzędników jest taki, by przekazano nieruchomość nad rzeką za obniżoną wartość Skarbowi Państwa, a potem Sanepid miał go w trwałym zarządzie. W zamian na podobnych zasadach miasto ma otrzymać dawną strażnicę przy Bema.

Fot. Michał Skroboszewski, arch. portEl.pl

Radni dopytywali dyrektora, czy Sanepid będzie przeprowadzał jakąś renowację budynku przy bulwarze Zygmunta Augusta (głównie radny Cezary Balbuza, KO), a także o to, czy taka wymiana miastu się opłaca i o wartość nieruchomości (radna Krystyna Urbaniak, prezydencki klub radnych).

- Są potencjalni zainteresowani nabyciem nieruchomości na Bema – wskazywał odpowiadając na pytania dyrektor. Podkreślił, że fragment nieruchomości przy Bema może być przekazany na potrzeby straży miejskiej i Departamentu Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego (część od ul. Orzeszkowej), nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje. Na pozostałej części działki mogłaby być mieszkaniówka. Nie ma tam planu zagospodarowania przestrzennego. Nie ma jeszcze również konkretnej wyceny obu nieruchomości, nią dopiero zajmie się rzeczoznawca, o czym można przeczytać w projektach uchwał. Dyrektor Skorupa podkreślił też podczas spotkania, że wojewoda warmińsko-mazurski wstępnie wyraził zgodę na takie działania.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały o zbyciu nieruchomości nad rzeką Elbląg, a także o nabyciu tej przy ul. Bema (radna Urbaniak w obu przypadkach wstrzymała się od głosu). Teraz temat podejmie Rada Miejska na najbliższej sesji, 9 marca. Cała wymiana od strony formalnej ma polegać na wzajemnym nabyciu nieruchomości za ceny niższe niż wartość rynkowa. Nieruchomość przy Bulwarze Zygmunta Augusta 13 ma powierzchnię 0,1279 ha, przy Bema 17 – 0,9122 ha. Obie strony za nowe nabytki zapłacą 1 zł + VAT.