Do kupienia działka za 5 milionów złotych

Władze Elbląga chcą sprzedać prawie 3,5-hektarową niezabudowaną działkę przy ul. Żuławskiej. Cena wywoławcza to 5 mln złotych netto.

Działka znajduje się na obszarze uzbrojonym w media komunalne, sąsiaduje z marketem Castoramy. Jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową i usługową.

- Nabywca zobowiązany będzie uzyskać stosowne uzgodnienia i oświadczania, w tym oświadczenie projektanta o istnieniu lub braku możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, o ile nie będzie korzystał z odnawialnych źródeł ciepła. Oznacza to, że każdy Inwestor zamierzający wznieść nowy budynek, z uwzględnieniem wyjątków ustawowych, musi przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, uzyskać od przedsiębiorstwa ciepłowniczego warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Brak takiego oświadczenia przedłożonego do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, potwierdzonego wydanymi warunkami przyłączenia, stanowić będzie brak formalny, uzasadniający pozostawienie bez rozpoznania wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

Przetarg w sprawie sprzedaży działki ma odbyć się 11 października w Ratuszu Staromiejskim. Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na 5 mln złotych (plus należny podatek VAT). Nabywca działki będzie zobowiązany do rozpoczęcia jej zabudowy do końca 2024 roku i zakończenia do 31 grudnia 2027 roku.

Przypomnijmy, że niedawno informowaliśmy o planach inwestycyjnych na sąsiedniej działce. Firma z Katowic chce na niej postawić halę biurowo-magazynową o powierzchni ok. 8,5 tys. m kwadratowych. Do pozwolenia na budowę jeszcze daleka droga, na razie inwestor wystąpił do prezydenta Elbląga z wnioskiem o wydanie tzw. decyzji środowiskowej dla tego przedsięwzięcia.