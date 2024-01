Drugie podejście do garaży przy targowisku

Władze Elbląga po raz drugi próbują sprzedać grunty przy ul. Pokornej, na których mają powstać garaże. Cena wywoławcza – prawie 300 tys. złotych netto.

Pod garaże mają być przeznaczone dwie niezabudowane działki, znajdujące się w sąsiedztwie formy przestrzennej, tzw. Elbląskiego batmana, naprzeciwko targowiska miejskiego. Mają w sumie powierzchnie ponad tysiąc m kw., z tym że jedna ma być sprzedana w formie użytkowania wieczystego na 40 lat, a druga (w zasadzie 1/2 udziału) na własność. Cena wywoławcza nieruchomości to 296,5 tys. zł netto (plus VAT). Dodajmy, że obok są już garaże, powstałe kilkadziesiąt lat temu i droga dojazdowa do nich.

Teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Jeszcze w 2007 roku prezydent Elbląga wydał decyzję o warunkach zabudowy, w której mowa o lokalizacji w tym miejscu zespołu garaży murowanych dla aut osobowych.

Przetarg w sprawie sprzedaży działek odbędzie się 19 lutego w Urzędzie Miejskim. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zagospodarowania tego terenu do końca 2026 roku.