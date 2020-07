Drugie podejście do sprzedaży działki

Miasto po raz drugi próbuje sprzedać hektarową działkę na Modrzewinie przy ul. Czuchnowskiego. Inwestorów, w porównaniu z pierwszym przetargiem, ma skusić niższa cena.

Działka o powierzchni hektara leży na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona jest pod działalność produkcyjną, składy, magazyny lub usługi. Przy czym wszelka działalność nie może być uciążliwa dla środowiska. Działka jest położona w terenie uzbrojonym w media komunalne.

W pierwszym przetargu, w kwietniu, została wystawiona na sprzedaż za 560 tys. złotych netto, ale do jej wylicytowania nie doszło. Miasto ogłosiło właśnie drugi przetarg, obniżając cenę do 500 tys. złotych netto. Licytacja odbędzie się 14 września.

Nabywca nieruchomości przed podpisaniem warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, zobowiązany będzie do uzyskania, we własnym zakresie, zezwolenia na prowadzenie działalności w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jest ono niezbędne dla uzyskania możliwości korzystania z pomocy publicznej.

Zwycięzca przetargu zobowiązany będzie do rozpoczęcia zabudowy działki do końca 2022 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2025 r.