Działka na Modrzewinie - podejście drugie

Ratusz ponownie wystawił na sprzedaż działkę przy ul. Kwiatkowskiego na Modrzewinie. Przypomnijmy: w pierwszym przetargu nie było chętnego na zakup.

5 czerwca miał się odbyć przetarg na działkę przy ul. Kwiatkowskiego. Ma ona powierzchnię niemal hektara. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego ten teren jest przeznaczony pod działalność produkcyjną, prowadzenie składów i magazynów lub zabudowę usługową. Cenę wywoławczą ustalono na 920 tys. zł netto. Przetarg nie doszedł do skutku, ponieważ nikt się nie zgłosił.

Urzędnicy zdecydowali się ponownie wystawić nieruchomość na sprzedaż, cena pozostała bez zmian. Przeprowadzenie przetargu ustnego zaplanowano na 28 sierpnia. Uczestnicy muszą wnieść wadium w wysokości 150 tys. zł.

Nabywca będzie zobowiązany do rozpoczęcia budowy do końca 2026 r., i zakończenia inwestycji do końca 2028 r. Prawo pierwokupu działki należy do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.