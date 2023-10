Działka nie bez kozery

Miasto sprzedaje nieruchomość rolną, która do niego należy, a znajduje się... w Kozerach w Grodzisku Mazowieckim. Nieruchomość ma prawie 3 ha, cena wywoławcza to 2 mln 950 tys. zł.

Jak to się stało, że Elbląg stał się właścicielem działki rolnej na Mazowszu? Była własnością osoby, której ostatnie miejsca zamieszkania było w Elblągu. Podczas postępowania spadkowego sąd przyznał nieruchomość elbląskiemu samorządowi.

"Nieruchomość rolna położona w obrębie Kozery, o łącznej pow. 2,9347 ha oraz udział do ½ części w działce drogowej o pow. 0,0078 ha. Nieruchomość od strony południowowschodniej przylega do granic administracyjnych Grodziska Mazowieckiego. Kształt nieruchomości regularny. Teren nieruchomości płaski, od strony wschodniej i zachodniej rzędne terenu 108 m n.p.m., lekkie wzniesienie w środkowej części do rzędnych 110,3 m n.p.m. Wschodnia część nieruchomości zabudowana ruinami budynków i budowli przemysłowych, związanych z drobiarstwem. Budynki te nie są naniesione na mapie ewidencyjnej. Na terenie nieruchomości znajdują się pozostałości ogrodzenia (słupy betonowe) oraz bramy wjazdowej. Teren porośnięty jest samosiejkami drzew i krzewów, zielenią nieuporządkowaną, nieutwardzony" – to opis nieruchomości z dokumentacji przetargu.

Nieruchomość nie ma wskazanego przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, nieruchomość znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej miejskiej. Położona jest w sąsiedztwie terenów uzbrojonych w media komunalne.

Przetarg odbędzie się w 11 grudnia 2023 r., o godz. 11, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1. Wadium, które mają wpłacić zainteresowani to 500 tys. zł. Jak czytamy w dokumentacji, nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu i przyłączy do tych sieci.

Tutaj można zobaczyć działkę na ortofotomapie Grodziska Mazowieckiego.