Działki na Bielanach pod młotek

Prezydent Elbląga chce sprzedać ponad trzy hektary gruntów na Bielanach. Cena wywoławcza działek, przeznaczonych pod zabudowę usługową, to w sumie ponad 10 mln złotych netto.

Na przetarg władze miasta wystawiły teren sąsiadujący z osiedlem domów jednorodzinnych przy ul. Wileńskiej. Ma przez niego przebiegać ul. Lwowska. Dzisiaj do nieużytki, leżące tuż przy drodze na Tolkmicko i ścieżce rowerowej do Krasnego Lasu. W sumie zajmują powierzchnię ok. 3 hektarów, które miasto w przetargu podzieliło na dwie części – o wartości 3,9 mln (ok. 1,2 ha) i 6,5 mln zł (ok. 2 ha) netto. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego ma na nich powstać zabudowa usługowa.

- Nabywcy zobowiązani będą uzyskać stosowne uzgodnienia i oświadczania, w tym oświadczenie projektanta o istnieniu lub braku możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, o ile nie będzie korzystał z odnawialnych źródeł ciepła. Oznacza to, że każdy inwestor zamierzający wznieść nowy budynek, z uwzględnieniem wyjątków ustawowych, musi przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, uzyskać od przedsiębiorstwa ciepłowniczego, warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Brak takiego oświadczenia przedłożonego do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, potwierdzonego wydanymi warunkami przyłączenia, stanowić będzie brak formalny, uzasadniający pozostawienie bez rozpoznania wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę – informują urzednicy w ogłoszeniu przetargowym.

Nabywcy działek będą też zobowiązani do budowy na własny koszt dróg dojazdowych na tym terenie, a także zjazdu do ul. Fromborskiej.

O tym, czy znajdą się firmy lub osoby zainteresowane działkami, przekonamy się 17 stycznia przyszłego roku, kiedy to odbędzie się licytacja w tej sprawie. Nabywcy nieruchomości będą zobowiązani do rozpoczęcia inwestycji do końca 2023 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2025 r.