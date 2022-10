Działki na Modrzewinie pod młotek

Władze miasta wystawiły na sprzedaż kompleks trzech działek na Modrzewinie, przy ul. Rosnowskiego. Mają w sumie prawie dwa hektary powierzchni, a ich łączna cena wywoławcza to ponad 1,7 mln złotych netto.

Każda z działek będzie licytowana oddzielnie. Mają powierzchnię 0,8 hektara, prawie 0,7 ha i 0,5 ha i ceny wywoławcze odpowiednio w wysokości 711,5 tys. zł, 605,5 tys. zł i 447,5 tys. zł netto (plus VAT). Zgodnie z obecnym planem zagospodarowania przestrzennego Modrzewiny są przeznaczone pod działalność produkcyjną, magazynową lub zabudowę usługową. W ratuszu trwają właśnie prace nad nowym planem, który ma objąć stricte obszar między ul. Rosnowskiego i aleją Jana Pawła II.

Przetarg dotyczący sprzedaży działek odbędzie się 19 grudnia w Urzędzie Miejskim w Elblągu. Zwycięzcy licytacji będą zobowiązani do rozpoczęcia zabudowy działek do końca 2026 r. i ich zakończenia do 31 grudnia 2028 r.

Warto dodać, że samorząd zobowiązuje się wobec przyszłych właścicieli działek do wykonania do działek tymczasowej drogi z płyt betonowych o długości 480 metrów, a EPWiK doprowadzi sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Inwestycja ma być przeprowadzona w ciągu 18 miesięcy od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.