Farma fotowoltaiczna na Terkawce?

Czy na prawie 150 hektarach gruntów przy ul. Dąbrowskiego i al. Grunwaldzkiej, niedaleko drogi S22, powstanie farma fotowoltaiczna? Teren należy do elbląskiego samorządu, który ogłosił przetarg na dzierżawę pod taką inwestycję. Na działce obok swoją farmę postawić ma także Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Dzierżawą pod farmę fotowoltaiczną ma być objętych 13 nieuzbrojonych działek o łącznej powierzchni prawie 150 hektarów, położonych w południowo-wschodniej części Elbląga i graniczących z drogą ekspresową S 22. To tak zwana Terkawka, która od dłuższego czasu jest w ofercie inwestycyjnej Elbląga, powstał nawet o niej film promocyjny. Zgodę na sprzedaż tych gruntów wyraziła Rada Miejska.

- Oferta terenu Terkawka jest zamieszczona w bazie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W myśl ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Wspieraniu Nowych Inwestycji, istnieje możliwość, aby ten teren włączyć w granice Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jeżeli taką potrzebę wyrazi potencjalny inwestor – informował jeszcze w ubiegłym roku Witold Wróblewski. - Odbyliśmy również spotkanie z kierownictwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie na temat możliwości skomunikowania tego terenu z drogą S22.

Prezydent przyznał wówczas, że Terkawka jest promowana w kilku wydawnictwach branżowych, m.in. Negatyw, investingpoland.eu, Infopoland, Polish Bussines Magazine.

- Zostały wykonane zdjęcia lotnicze tego terenu oraz zrealizowano film reklamowy, aby uatakcyjnić ofertę inwestycyjną na ulotkach inwestycyjnych i branżowych, stronie internetowej prowadzonej przez Departament Promocji, Kultury i Turystyki oraz w kanałach społecznościowych. Prowadzimy również kampanie w Internecie, promując obok Terkawki inne miejskie tereny inwestycyjne – dodawał wówczas Witold Wróblewski.

Do dzisiaj władze miasta nie podpisały umowy z żadnym inwestorem, zainteresowanym tym terenem. Ogłoszenie przetargu na dzierżawę gruntów pod farmę fotowoltaiczną, a nie ich sprzedaż pod np. centra logistyczne, oznacza że władze miasta zmieniły plany dotyczące Terkawki. Umowa dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną (to prawie 150 hektarów spośród 190 ha, które są w ofercie inwestycyjnej miasta) ma obowiązywać przez 29 lat. Roczny czynsz ma wynieść co najmniej 1,5 mln złotych, tyle wynosi cena wywoławcza określona w przetargu. Teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, inwestor będzie musiał uzyskać decyzję o tzw. warunkach zabudowy.

Przetarg odbędzie się 22 listopada. Jego zwycięzca będzie musiał na własny koszt uzyskać wszelkie decyzje i pozwolenia umożliwiające montaż i uruchomienie farmy fotowoltaicznej oraz wykonać dojazd i drogi wewnętrzne na tym terenie. Dokona też wszelkich niezbędnych uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Farmę fotowoltaiczną ma zbudować również na Terkawce Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Powstanie obok terenu, wystawionego w przetargu. - EPEC otrzyma od miasta działkę pod farmę fotowoltaiczną w drodze bezprzetargowej o powierzchni 3,3 hektara - informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego,