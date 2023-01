Inwestor wycofał się z budowy farmy fotowoltaicznej

Na Terkawce nie powstanie wielka farma fotowoltaiczna, którą miała zbudować polska spółka z koreańskim kapitałem. Inwestor rozwiązał z miastem umowę dzierżawy gruntu. Swoją farmę postawi za to Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Umowę dzierżawy prawie 150 hektarów gruntów między ul. Dąbrowskiego a S22 prezydent Elbląga podpisał w grudniu 2021 roku z firmą Ipsolar Farma4, warszawską spółką z kapitałem koreańskim. Miała obowiązywać przez 29 lat, ale jeszcze w 2022 roku została rozwiązana. Dlaczego?

- Rozwiązanie umowy dzierżawy nastąpiło za porozumieniem stron na wniosek dzierżawcy - firmy IpsolarFarma4 sp. z o.o. Zajęcie stanowiska w kwestii powodów, jakie legły u podstaw rezygnacji firmy IpsolarFarma4 sp. z o.o. z realizacji zaplanowanej przez spółkę inwestycji, na terenie wydzierżawionym od miasta, należy do inwestora – napisała w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Zgodnie z umową przez 29 lat dzierżawy do budżetu miasta miało wpłynąć w sumie 71 milionów złotych. Skończyło się na 253 tys. zł, bo tyle wyniósł czynsz dzierżawny za pierwszy rok obowiązywania umowy.

- Czynsz dzierżawny za pierwszy rok obowiązywania umowy wynosił 1/10 wylicytowanego w drodze przetargu czynszu i został przez dzierżawcę uiszczony – dodała Joanna Urbaniak.

Wysłaliśmy do władz firmy Ipsolar pytania, dlaczego zrezygnowali z inwestycji w Elblągu. Czekamy na odpowiedź.

Tymczasem Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej otrzymało od prezydenta Elbląga pozwolenie na budowę własnej farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MWp. Ma również powstać na Terkawce, na terenie o powierzchni ok. 3 hektarów, wydzierżawionej od samorządu.

- Zainstalowane zostaną tutaj panele monokrystaliczne o wysokiej sprawności wynoszącej 20,8 procent oraz gwarancji liniowej uzysku mocy paneli – tzn. po 25 latach sprawności od wartości początkowej wyniesie nie mniej niż 84,8 procent. Inwestycja ta będzie kosztować około 7 mln zł – informuje EPEC. - Wiosną 2021 r. wyłoniono wykonawcę inwestycji w formule “zaprojektuj i wybuduj”. Spółka wystąpiła do Energi Operator o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, a także wystąpiła do URE o wydanie promesy koncesji na wytwarzanie energii eklektycznej.