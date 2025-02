Jest wykonawca dokumentacji ścieżki na Fromborskiej

Samorząd wyłonił wykonawcę dokumentacji zapowiadanej przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy Fromborskiej. Zadanie zostanie powierzone firmie z Elbląga, która jako jedyna wzięła udział w postępowaniu.

Przypomnijmy. Jak już pisaliśmy na naszych łamach, obecnie istniejący odcinek dla pieszych i rowerzystów między ul. Ogólną i Okrężną to chodnik z linią oddzielającą pieszych od rowerzystów, jego nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia. Władze chcą zmodernizować go do 2026 roku, szacunkowy koszt prac to ok. 1,1 mln złotych.

Projekt ma obejmować m.in. taką przebudowę wspomnianego odcinka, by dostosować go do parametrów ścieżek rowerowych i obowiązujących przepisów, zakłada przebudowę przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów wraz z oznakowaniem i oświetleniem, przebudowę zjazdów, rozbudowę elementów odwodnienia. Dokumentacja będzie również dotyczyć budowy chodnika wzdłuż ul. Okrężnej na odcinku od Fromborskiej do Nowogródzkiej. Postępowanie mające na celu wyłonienie firmy, która opracuje odpowiednią dokumentację dla przebudowy tego ciągu pieszo-rowerowego wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ogłoszono 11 lutego.

- W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż kwota 130 tys. złotych, Zamawiający zawiadamia, że (...) wybrano najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym, tj. cena (brutto) 100 proc. Wybrano ofertę firmy Tomasz Wojtanowski Obsługa Inwestycji Budowlanych – czytamy w komunikacie na stronie zakończonego postępowania.

Elbląska firma zadeklarowała, że wykona zadanie za niespełna 85 tys. zł. Będzie na to miała 120 dni od daty podpisania umowy.