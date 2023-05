Wróci mostek Elewów? Bażantarnia do zrewitalizowania

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rewitalizacja elbląskiej Bażantarni poprzez modernizację i odtworzenie elementów infrastruktury edukacyjnej i krajoznawczej"- taki przetarg ogłosił Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Wartośc zamówienia opiewa na niemal 153 tys. zł Co ma się zmienić w Bażantarni?

Jak czytamy w ogłoszeniu, wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową wiat, mostków i schodów będzie obejmowało kwestie takie jak budowa wiaty edukacyjnej na polanie w sąsiedztwie muszli koncertowej (wiata o podstawie ośmiokąta o boku długości ok. 5 m), remont 35 ławek przy muszli koncertowej, demontaż istniejącego i budowa nowego mostku na Srebrnym Potoku przy polanie z wiatami (o długości ok. 14 m, szerokości 2,5 m, wysokości ok. 3,2 m), demontaż starych i budowa nowych schodów terenowych i mostku na bezimiennym dopływie Srebrnego Potoku na zielonym szlaku (schody o długości ok.10 m i szerokości 1,8 m, mostek o długości ok. 9 m, szerokości 2,24 m, wysokości ok. 3,2 m), budowa mostku na Srebrnym Potoku przy czerwonym szlaku (o długości ok. 6 m, szerokości 2,24 m, wysokości ok. 1,2 m), budowa nowych mostków Elewów na Srebrnym Potoku i jego dopływie (jeden mostek o długości ok. 18 m, szerokości 2,5 m, wysokości ok. 3,5 m, drugi mostek o długości ok. 6 m, szerokości 2,24 m, wysokości ok. 3,5 m), budowa wiaty edukacyjnej na polanie przy mostku Elewów (wiata o podstawie kwadratu o boku 5,20 m), demontaż starego i budowa nowego mostku na Srebrnym Potoku w pobliżu wiaty Parasol (o długości ok. 10 m, szerokości 2,24 m, wysokości ok. 1,3 m).

Druga część przetargu dotyczy wykonania dokumentacji projektowej związanej z odtworzeniem schodów i montażem urządzeń. Chodzi o kwestie takie jak odtworzenie schodów terenowych na ścieżce od parkingu przy muszli koncertowej do drogi przy polanie z wiatami (długość ścieżki, na której zlokalizowane są odcinkowo betonowe schody terenowe, montaż trzech urządzeń edukacyjnych (leśna skocznia, tropy zwierząt, ścieżka zmysłów) na polanie z wiatami oraz montaż na szlakach turystycznych ławek (10 szt.), drogowskazów kierunkowych (10 szt.), dwóch stojaków na rowery, poręczy zabezpieczających (ok. 20 mb), tablic dydaktycznych (9 szt.), dwóch koszy na śmieci. Istnieje możliwość składania ofert wspólnych. Termin składania ofert upływa 12 maja. Wykonawca będzie miał 6 miesięcy na realizację zamówienia od dnia podpisania umowy.

- Gmina Miasto Elbląg będzie realizowała odbudowę Mostku Elewów wspólnie z Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej – zapowiadał w zeszłym roku prezydent Janusz Nowak, w odpowiedzi na interpelację radnych dotyczącą infrastruktury Bażantarni. Szacunkowy koszt realizowanych w Bażantarni prac miał wg wiceprezydenta opiewać na 5 mln zł. Janusz Nowak podkreślał, że w ramach projektu mają być realizowane działania związane modernizacją dwóch parkingów, z opracowaniem i wydaniem materiałów promocyjnych o Bażantarni oraz z inwentaryzacją przyrodniczą ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych, jednak te elementy nie zostały zawarte w przetargu. Zapytaliśmy o to PKWE.

- W ramach "Rewitalizacji elbląskiej Bażantarni poprzez modernizację i odtworzenie elementów infrastruktury edukacyjnej i krajoznawczej" będą realizowane zadania o charakterze zarówno inwestycyjnym jak i promocyjno-merytorycznym. Aktualnie ogłoszony jest przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Cała inwestycja oraz działania promocyjno-merytoryczne będą realizowane w późniejszym okresie, podobnie jak ostateczne oszacowanie kosztów całego projektu. Projekt unijny, z którego będzie finansowane zadanie, nie przewiduje możliwości realizacji modernizacji parkingów - brzmi odpowiedź na nasze pytania Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.