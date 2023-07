Kąpielisko w wycenie firmowej droższe niż w urzędniczej

Cztery oferty złożono na projekt rewitalizacji kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej w Elblągu. Firmy chcą za realizację tego zadania znacznie więcej niż szacowali urzędnicy.

Cenny brutto zaproponowane przez firmy przedstawiają się następująco: Budimex i Warbud wyceniły swoje usługi na ok. 100 mln zł, Alstal Grupa Budowlana oraz Strabag na ok. 90 mln zł. Dodajmy, że urzędnicy kilkakrotnie przekładali otwarcie ofert ze względu na ciągle napływające od potencjalnych inwestorów zapytania do zapisów przetargu.

Jak już wielokrotnie informowaliśmy, władze miasta poszukiwały wykonawcy, który za 58 mln zł netto (z VAT to ponad 71 mln zł), zbuduje w starej, tak zwanej wojskowej, niecce kąpieliska przy ul. Spacerowej, nowy odkryty basen z infrastrukturą. Dodajmy, że elbląski samorząd otrzyma z rządowych funduszy 65 mln złotych dofinansowania na to zadanie. Zamawiający zwiększył też ostatnio kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, teraz to 72 mln 200 tys. zł. W piątek otwarto oferty, przez najbliższe tygodnie komisja przetargowa będzie badać ich zapisy.

Przypomnijmy pokrótce, na czym mają polegać prace. Wyłonioną w przetargu firmę czeka rozbiórka starej niecki, wykonanie nowych niecek z technologią uzdatniania wody (rekreacyjnej, torami pływackimi, brodzikiem – wodnym placem zabaw), wykonanie zespołu zjeżdżalni, boisk do siatkówki plażowej i kometki, placu zabaw dla dzieci, plaży. Powstaną też budynki z zapleczem basenowym i gastronomicznym, droga dojazdowa, a istniejący obok parking CRW Dolinka zostanie rozbudowany o 100 dodatkowych miejsc. Dodajmy, że projekt w porównaniu z tym, który przygotował zwycięzca konkursu na zaprojektowanie rewitalizacji, został okrojony. Zmniejszono m.in. powierzchnię lustra wody o ok. jedną trzecią, by obniżyć koszty prac.

Zwycięzca przetargu będzie miał 20 miesięcy od podpisania umowy na realizację prac. Rozstrzygnięcie przetargu powinniśmy poznać w najbliższych miesiącach.