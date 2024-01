KFC wyrasta pod Elblągiem

W Nowym Polu, obok kompleksu gastronomiczno-rekreacyjnego Nowa Holandia, powstaje KFC. Z dużym prawdopodobieństwem będzie otwarte przed sezonem wakacyjnym.

W sprawie inwestycji ponad tydzień temu wysłaliśmy pytania do firmy AmRest, operatora zarządzającego siecią KFC oraz innymi markami gastronomicznymi. Czekamy na odpowiedzi, kiedy je otrzymamy, dołączymy je do materiału.

- Inwestycja według naszej wiedzy przebiega zgodnie z planem i może zostać otwarta jeszcze przed sezonem wakacyjnym - mówi tymczasem Marcin Maj, przedstawiciel Nowej Holandii. Tam skierowaliśmy m. in. pytania o to, czy budowa KFC to forma współpracy między Nową Holandia a AmRestem. - Traktujemy to jako formę rozszerzenia oferty naszego kompleksu. Do obecnie istniejącego hotelu, restauracji i parku rozrywki dołączy kolejne miejsce, z którego będą mogli korzystać podróżni. Mało jest obecnie takich Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP - red.), gdzie można obok siebie zjeść tradycyjny posiłek lub deser jak w Nowej Holandii, a jednocześnie odwiedzić taki lokal jak KFC. Nie obawiamy się tu konkurencji dla naszej gastronomii, dążymy raczej do rozszerzenia oferty - zaznacza nasz rozmówca.

Jak podkreśla Marcin Maj, w związku z budową KFC okoliczna infrastruktura zostanie przebudowana. - Nastąpią oczywiście zmiany pod kątem ciągów komunikacyjnych i miejsc parkingowych, infrastruktura będzie dostosowana do obowiązujących obecnie standardów - dodaje.