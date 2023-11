Krajobraz drogowych zmian w mieście

O tym, co wykonano, co jest wykonywane i co można zmienić w przyszłości jeśli chodzi o elbląskie drogi rozmawiano na poniedziałkowych (27 listopada) obradach komisji gospodarki miasta. Przegląd tego rodzaju inwestycji przeprowadził Marek Pawlikowski, dyrektor Departamentu Zarząd Dróg.

- Pierwszą inwestycją, którą skończyliśmy (w 2023 r. - red.) jest budowa I etapu ul. Wschodniej. 16 października otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie inwestycji, wykonano ok. 1 km drogi plus rondo i ścieżkę rowerową – relacjonował Marek Pawlikowski. - Drugą inwestycją zakończoną jesienią jest budowa drogi powiatowej ul. Związku Jaszczurczego i połączenia tej drogi z drogą wojewódzką, czyli ul. Grunwaldzką – wymieniał. Przypomniał m. in. o likwidacji "niebezpiecznego przejścia" przy Elzamie i o przebudowie ul. Oboźnej, którą współfinansowali inwestorzy realizujący tam prace.

Kolejną inwestycją, nadal realizowaną, jest nowa sygnalizacja świetlna na Bema. Zakończono już prace ziemne, są wykonywane m. in. prace elektryczne..

- Celem tej inwestycji jest poprawa przejazdu ul. Bema od skrzyżowania z ul. Saperów poprzez skrzyżowanie z Żeromskiego aż do skrzyżowania z Mickiewicza - mówił Marek Pawlikowski. Roboty mają się skończyć na początku 2024 r.

- Tramwaj, który jedzie ul. Bema, przecina ul. Bema i skręca na pętlę przy Saperów będzie wzbudzał sygnalizację – dopowiedział w kontekście tych prac wiceprezydent Janusz Nowak.

Innymi słowy, póki nie będzie tramwaju, póty nie będzie się uruchamiało czerwone światło, a to ma poprawić przepustowość ulicy. Podobnie nie będzie się włączało zielone dla pieszych, jeśli nie będzie pieszego, który naciśnie przycisk. Sterowniki świateł na Bema mają zliczać liczbę pojazdów i dostosowywać sygnalizację do natężenia ruchu. Dzięki tym rozwiązaniom zielone światło dla kierowców, jeśli nie będzie tramwaju i pieszych, ma trwać kilkadziesiąt sekund dłużej.

Marek Pawlikowski mówił też o odnowionych nawierzchniach dróg. Takie prace wykonano w 2023 r. na Wyspiańskiego, wcześniej na Matejki, Okrzei i Poprzecznej.

- Następną inwestycją jest przebudowa mostu w ciągu al. Stefana Wyszyńskiego – mówił dyrektor Zarządu Dróg. Podobnie trwa realizacja projektu przebudowy mostu nad Fiszewką.

Co dalej? Na ul. Radomskiej w czerwcu zakończono modernizację drogi. Odnowiono nawierzchnię drogi wewnętrznej na Fromborskiej w związku z budową centrum handlowego (zostało to sfinansowane przez inwestora). Z Budżetu Obywatelskiego realizowana jest budowa i remont chodnika przy bibliotece przy ul. Piłsudskiego. Przy Grunwaldzkiej wybudowano ścieżkę rowerową. Kończony jest projekt przebudowy ul. Nowogródzkiej. Na Komeńskiego do końca roku mają powstać "bezpieczne przejścia dla pieszych".

- Następną inwestycją jest budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego w Elblągu – mówił dyrektor Pawlikowski. - Tam prace trwają, przebiliśmy mur, to będzie przejazd naprzeciwko wjazdu do dawnego wojskowego szpitala, tam już roboty trwają. To ma na celu też połączenie tych dwóch szpitali, żeby nie trzeba było naokoło jeździć – tłumaczył. Szpitalowi Miejskiemu prowadzone prace mają też pomóc m. in. w przewozie chorych czy posiłków.

Kolejnymi obecnie realizowanymi inwestycjami (na etapie projektów) są budowa ok. 50 miejsc postojowych przy ul. Kumieli, rozbudowa ul. Rosnowskiego i połączenie Częstochowskiej z Legionów.

W czasie obrad komisji radni dyskutowali m. in. o bieżących problemach drogowych, które mogłyby być rozwiązane w miarę możliwości finansowych miasta. Pojawiły się m. in. takie kwestie i pomysły, jak przebudowa okolic skrzyżowania Piłsudskiego z Królewiecką, budowy ronda na skrzyżowaniu Piłsudskiego z Konopnickiej, parkowanie aut wokół katedry św. Mikołaja, duży ruch przy nowym centrum handlowym przy Fromborskiej etc.