Kto chętny na działki przy Grochowskiej?

Władze miasta planują sprzedać dwie działki o łącznej powierzchni ponad tysiąc metrów kwadratowych przy ul. Grochowskiej. To już drugi przetarg w tej sprawie, w pierwszym nie było chętnych.

Działki przy ul. Grochowskiej, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową z usługami. Łączna cena wywoławcza nieruchomości to 240 tys. złotych (plus VAT). Nie wliczono do niej wartości budynku, który jest w katastrofalnym stanie technicznym i kwalifikuje się jedynie do rozbiórki. Jej koszt – jak ocenił rzeczoznawca – będzie równy lub wyższy niż wartość odzyskanych w ten sposób materiałów.

Licytacja nieruchomości odbędzie się 29 maja w Urzędzie Miejskim. Jej nabywca będzie musiał rozebrać stojący na działce budynek na własny koszt, po uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę.