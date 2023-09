Kto zyskał, kto stracił, czyli miejskie spółki pod lupą

Miejskie spółki zwiększyły swoje przychody w 2022 roku w porównaniu z 2021 r., ale siedem na jedenaście przyniosło straty. Największe – EPEC i spółki zajmujące się komunikacją miejską, do której samorząd musiał w 2022 roku dopłacić 25 mln złotych.

Samorząd Elbląga ma udziały w 11 spółkach, jest jedynym właścicielem w siedmiu z nich. Z raportu za 2022 rok wynika, że zysk netto odniosły cztery przedsiębiorstwa, a siedem wykazało stratę netto. Największy zysk wypracowało Porta Mare, budujące kamienice-biurowiec na Wyspie Spichrzów (miasto ma w niej 3,1 proc. udziałów) - 651 tys. zł (przy stracie w 2021 roku w wysokości 293 tys. zł). W dalszej kolejności są: Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (buduje obecnie czynszówki przy Wiejskiej) - 548,5 tys. zł (w 2021 roku zysk wyniósł 580 tys. zł), Centralny Wodociąg Żuławski (udział Elbląga to 2,6 proc.) - 294 tys. zł (w 2021 r. zysk wyniósł 498 tys. zł) oraz Zarząd Portu Morskiego - 177 tys. zł zysku (w 2021 r. zysk wyniósł 89,5 tys. zł).

Wśród miejskich spółek, które poniosły największą stratę na działalności , jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – 1 milion 978 tys. zł (przy stracie w 2021 r. w wysokości 630 tys. zł). – W 2022 r. nastąpił radykalny wzrost cen kupowanego przez spółkę ciepła oraz kosztów wytwarzania ciepła. Przychody ogółem za 2022 rok są wyższe niż za 2021 r. o 36,5 mln złotych, czyli o 29,2 procent. W stosunku do zaplanowanych przychody były niższe o 2,5 mln złotych, czyli o 1,6 proc. – czytamy w raporcie o stanie spółek komunalnych przygotowanych przez urzędników ratusza.

Zarząd Komunikacji Miejskiej, który działa jako spółka prawa handlowego, 2022 rok zakończył na minusie sięgającym 22,4 mln zł (o pół miliona mniejszą niż rok wcześniej). Wyższe o ponad 2,2 mln złotych były przychody: o 6,5 procent (551 tys. zł) wzrosły przychody ze sprzedaży biletów, o 12,6 proc. (195 tys. zł) wzrosły przychody ze strefy płatnego parkowania, którą ZKM administruje.

Z kolei Tramwaje Elbląskie zakończyły 2022 rok na minusie sięgającym 2 mln 983 tys. zł, o 370 tys. mniejszym niż rok wcześniej. Wpływ na to miały m.in, wyższe o 10 proc. Przychody (1,5 mln więcej). Urzędnicy jak co roku w raporcie przyznają jednak, że stawka za wozokilometr, które płaci Tramwajom miasto, nie pokrywa kosztów amortyzacji

Milionową stratę poniosło też Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, a 514 tys. zł wynosi strata Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Co ciekawe, w ubiegłym roku oba przedsiębiorstwa miały zysk (odpowiednio 89 tys. zł i 665 tys. zł). I to było największe pogorszenie wyniku finansowego spośród wszystkich komunalnych przedsiębiorstw.

- Wszystkie sprawozdania zarządów spółek zostały zatwierdzone. Jeśli chodzi o wyniki finansowe, to na pewno rok 2022 był wyjątkowo trudny. Z kilku przyczyn – przede wszystkim z powodu inflacji, rosnących cen energii elektrycznej i cieplnej, cen paliw, wzrostu płacy minimalnej. Do tego należy wziąć pod uwagę fakt, że część spółek – EPEC, EPWiK, ZUO ma ceny regulowane i przy zmieniających się okolicznościach, rosnących kosztach, spółki komunalne, których celem nie jest maksymalizacja zysków, mają ograniczone możliwości podnoszenia cen i mogą przez pewien czas odczuć niekorzystne zjawiska. I to miało istotny wpływ na wyniki spółek w 2022 roku - mówi Dariusz Ostrowski, dyrektor departamentu gospodarki miasta w Urzędzie Miejskim.

Dodajmy, że suma strat w spółkach, w których Elbląg ma udziały wyniosła za 2022 rok 28,5 mln złotych. To o 3 mln złotych więcej niż w 2021 roku.

We wtorek przyjrzymy się wynagrodzeniom w miejskich spółkach