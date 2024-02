Lasy skupują lasy

W 2022 roku Nadleśnictwo Elbląg kupiło od prywatnych właścicieli ponad 13 hektarów gruntów. W ubiegłym roku było to nieco ponad 1,5 hektara. Ile wydano na to pieniędzy i co dzieje się z zakupionymi od prywatnych właścicieli gruntami?

Ogłoszenie o skupie lasów i gruntów od prywatnych właścicieli ukazało się na stronie Nadleśnictwa Elbląg 12 stycznia - Nadleśnictwo Elbląg jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia. Las lub grunt możne być nabyty w szczególności w przypadku jeśli: przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych, w Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy jest przeznaczony do zalesienia, w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako Ls, RV, RVI, RVIz, ma uregulowany stan prawny - możemy przeczytać m. in. w tym ogłoszeniu.

W 2022 roku Nadleśnictwo Elbląg zakupiło od prywatnych właścicieli 13,0455 ha gruntów za kwotę łączną 542 165,42 zł. - W 2023 r. zaś 1,5995 ha za 90 750,40 zł. Cześć gruntów, które zakupiliśmy, była zalesiona lub już została zalesiona w ubiegłym roku. Na pozostałych gruntach zaplanowaliśmy zalesienia w tym roku – wyjaśnia Jan Piotrowski, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Elbląg.

Jak zaznacza rzecznik, ogłoszenie o zakupie gruntów skierowane jest do każdego, kto jest właścicielem lasu. - Mogą to być osoby prywatne, ale także inne podmioty. Podstawowym celem zakupionych przez nadleśnictwo gruntów jest ich zalesienie. Zakupione grunty stają się gruntami zarządzanymi przez Lasy Państwowe i zarzadzanie nimi nie jest w jakiś specjalny sposób inne niż pozostałymi gruntami Lasów Państwowych. Będą one służyły prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej. Przedmiotem zakupu mogą być grunty, które już na dzień sprzedaży są zalesione, zadrzewione, zakrzewione lub są wykorzystywane rolniczo – wyjaśnia Jan Piotrowski.

Rzecznik Nadleśnictwa Elbląg podkreśla, że celem „jest zwiększanie lesistości kraju, a sposób zagospodarowania zależy od sytuacji na gruncie”. - Celem Lasów Państwowych jest zachowanie trwałości istnienia lasu, przy zachowaniu jego funkcji ochronnej względem lokalnej przyrody, funkcji społecznej, czyli udostępnianie lasu dla mieszkańców i turystów oraz gospodarczej, czyli dostarczanie drewna, przy zachowaniu równowagi pomiędzy tymi funkcjami. Dotychczas w Nadleśnictwie Elbląg nie było sytuacji, by drzewa na zakupionym gruncie podlegały natychmiast wycince – zaznacza Jan Piotrowski.

Jaką kwotę ze sprzedaży drewna uzyskało w ubiegłym roku Nadleśnictwo Elbląg? Tego się nie dowiemy. Jak wyjaśnia Jan Piotrowski na podanie takiej informacji "nie pozwalają wewnętrzne przepisy". Jaki jest to konkretnie przepis?

- Jest to zarządzenie numer 48 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 6 października 2010 r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji, ochrony i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowych - wyjaśnia rzecznik Nadleśnictwa Elbląga.

Z raportu finansowego Lasów Państwowych za 2022 r. wynika, że przychód przedsiębiorstwa wyniósł 13,5 mld zł ze sprzedaży drewna. Za ubiegły rok taki raport nie został jeszcze upubliczniony.