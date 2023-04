Licytacja Domu Rektora odwołana

Odwołano licytację komorniczą Domu Rektora, która zaplanowana była na piątek (14 kwietnia). Przypomnijmy, że nieruchomość położoną przy bulwarze Zygmunta Augusta wyceniono na prawie 1,4 mln złotych.

Zabytkowy budynek przy bulwarze Zygmunta Augusta, przylegający do Muzeum Archeologiczno-Historycznego i nazywany Domem Rektora od lat należy do osoby prywatnej. Gdy właściciel nieruchomości wpadł w finansowe tarapaty, komornik sądowy Jakub Gołębiewski, działający przy Sądzie Rejonowym w Elblągu, zdecydował o wystawieniu go na licytację. Jej przedmiotem miał być zarówno budynek (od 1995 roku w rejestrze zabytków) o powierzchni użytkowej ponad 1,1 tys. m kw., budynek gospodarczy o powierzchni 30 m kw. jak i prawo do 1/2 udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu.

Zaplanowana na 14 kwietnia licytacja została jednak odwołana. - Ze względu na tajemnicę zawodową nie mogę podać żadnych informacji na ten temat - powiedział jedynie nam komornik Jakub Gołębiewski.

Przypomnijmy, że nieruchomość wyceniono na prawie 1,4 mln złotych, cena wywoławcza w licytacji, która miała się odbyć przed elbląskim sądem wynosiła 1 mln 27 tysięcy złotych. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, czyli 137 050 zł. Powinien to zrobić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Warto dodać, że dawny Dom Rektora sąsiaduje z Muzeum Archeologiczno-Historycznym i mógłby być świetnym zapleczem wystawowym muzeum. Tym bardziej że w przeszłości muzeum wielokrotnie korzystało z gościnności dotychczasowego właściciela budynku, organizując tam spotkania np. w czasie przebudowy instytucji czy zalania budynku Podzamcza. Z naszych informacji wynika, że w samorządzie nie ma na razie planów dotyczących kupna byłego Domu Rektora na rzecz rozwoju muzeum.

Do tematu wrócimy. Czekamy na odpowiedź miasta w tej sprawie.