Listopadowe wydarzenia dla klientów ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu zaprasza do udziału w dyżurach telefonicznych oraz szkoleniach online. W poszczególne dni na naszych klientów będą czekali doradcy Zakładu.

- dyżur telefoniczny 09.11.2021 r. na temat Dobrowolnej spłaty należności w ramach udzielanych ulg oraz zasad obowiązujących w zakresie umarzania należności, w godz. 9:00 – 13:00 pod numerem 55 641 36 57.

- dyżur telefoniczny 16.11.2021 r. na temat Działalności bez rejestracji, w godz. 9.00-13.00 pod numerem 55 641 36 57;

- dyżur telefoniczny 16.11.2021 r. na temat Zasad podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu osób prowadzących działalność gospodarczą, w godz. 9:00 - 13:00 pod numerem 89 646-62-37 wew. 147 i wew. 247;

- dyżur telefoniczny 17.11.2021 r. na temat Emerytury i niezbędnych dokumentów, w godz. 10:00 – 13:00, pod numerem 55 243-21-23 wew.24;

- dyżur telefoniczny 17.11.2021 r. na temat Ulg w spłacie należności z tytułu składek – formy pomocy dla przedsiębiorców, w godz. 8:00 – 14:00, pod numerem (55) 641 92 87;

- bezpłatne szkolenie on-line 17.11.2021 r. na temat Platformy Usług Elektronicznych (PUE) i elektronicznych form komunikacji, w godz. 10:00 – 11:00.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy do 12 listopada 2021 r., tylko mailowo na adres elblag_szkolenia@zus.pl

Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia:

- PUE ZUS – dostępne funkcje, wysyłanie wniosków.

- E-wizyty – kontakt on-line z doradcą ZUS.

- Bezpłatne szkolenie on-line 19.11.2021 r. na temat Postępowania w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych, zasad kompletowania dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe, wysokość osiąganego przychodu, o godz. 10:00.

Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia:

Jakie dokumenty należy złożyć w celu ubiegania się o:

- kapitał początkowy i emeryturę,

- rentę z tytułu niezdolności do pracy,

- rentę rodzinną,

- rentę socjalną.

- Terminy składania wniosków,

- formy składania wniosków.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy do 15 listopada 2021 r., tylko mailowo na adres elblag_szkolenia@zus.pl

W zgłoszeniach na szkolenia prosimy o podanie:

- Adresu e-mail, na który wyślemy zaproszenie.

- Datę i temat szkolenia.

- Numer telefonu do kontaktu.

Prosimy również o odesłanie oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szkolenie prowadzone będzie za pośrednictwem Cisco Webex Meeting. W dniu spotkania na wskazany przez Państwa adres mailowy wyślemy link do wydarzenia. Dołączenie do spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w treści maila przycisku Join meeting (dołącz do spotkania). Prosimy o wyposażenie się w mikrofon i słuchawki.

Serdecznie zapraszamy.