Lwowska. Do trzech razy sztuka?

Czy władze Elbląga znajdą inwestora, który będzie zainteresowany kupnem kompleksu działek przy ul. Lwowskiej, przeznaczony pod zabudową usługową? Przetarg w tej sprawie odbędzie się 18 sierpnia.

Miasto próbuje sprzedać tereny przy ul. Lwowskiej (to m. in. pola, leżące tuż przy drodze na Tolkmicko i ścieżce rowerowej do Krasnego Lasu) od 2023 roku. Teren sąsiaduje z osiedlem domów jednorodzinnych przy ul. Wileńskiej.

Dotychczas odbyły się dwa przetargi, które nie wzbudziły zainteresowania inwestorów. Właśnie ogłoszono nowe postępowanie w tej sprawie, w którym na sprzedaż wystawiono trzy działki o łącznej powierzchni prawie 3 hektarów i wartości ok. 9 mln złotych netto. Każda z tych nieruchomości jest sprzedawana oddzielnie, dwie z nich mają dodatkowy udział w sąsiednich nieruchomościach. Przetarg zaplanowano na 18 sierpnia.

Nabywcy nieruchomości zobowiązani będą do rozpoczęcia zabudowy do 31 grudnia 2029 r. i jej zakończenia do 31 grudnia 2031 r. Będą też musieli na własny koszt usunąć ewentualne kolizje z sieciami energetycznymi, a także zbudować drogi dojazdowe.

- Zgodnie z opinią Departamentu Zarządu Dróg przebieg drogi powinien zapewnić prawidłową widoczność na skrzyżowaniu z ul. Fromborską i wlot projektowanej drogi powinien być zaprojektowany jak najbardziej prostopadle względem ul. Fromborskiej, przy uwzględnieniu zlokalizowania go na wprost ul. T. Boya-Żeleńskiego. W związku z powyższym prawdopodobnie konieczne będzie wykonanie staraniem nabywców, przebudowy napowietrznej sieci energetycznej, która koliduje z planowanym przebiegiem drogi. Droga oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, symbolem 27.K – L1/2 powinna posiadać dwupasmową jezdnię (w ocenie zarządcy drogi o szerokości 6,0 m), obustronne chodniki, podziemne ciągi infrastruktury technicznej, zieleń przyuliczną i oświetlenie. Lokalizacja zjazdów na nieruchomości, winna odbywać się w miejscach, zgodnych z decyzją na lokalizację zjazdu z ul. Fromborskiej, uzyskaną przez Nabywców nieruchomości od zarządcy drogi (Departament Zarząd Dróg UM). Nabywcy nieruchomości zobowiązani będą do wykonania zjazdu własnym staraniem i na swój koszt – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tej części Elbląga jest ona przeznaczona pod zabudowę usługową.