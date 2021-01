Miasto sprzedaje działki przy ulicy Chrobrego

Na ponad 1,8 mln zł miasto wycenia przeznaczone do sprzedaży 17 działek przy ulicy Chrobrego. Mają pójść pod młotek w jednym przetargu. Działki zaplanowane są pod zabudowę jednorodzinną. To już kolejna ich próba sprzedaży przez ratusz.

Siedemnaście działek położonych w sąsiedztwie Bażantarni przeznaczonych jest pod funkcję mieszkaniową, jednorodzinną. Jak czytamy w ogłoszeniu o przetargu, położone są one w sąsiedztwie terenów uzbrojonych w media komunalne. Cena wywoławcza działek to ponad 1,8 mln zł, cenę wylicytowaną należy powiększyć o 23 procent VAT. To oferta skrojona pod deweloperów.

Przetarg odbędzie się 22 marca w Ratuszu Staromiejskim, aby móc do niego przystąpić, należy wpłacić wadium w wysokości 200 tys. zł. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy każdej z działek do końca 2024 roku, a zakończyć ją 31 grudnia 2026 roku.

Czy tym razem znajdą się chętni na zakup działek? Nabywca będzie musiał ponieść dodatkowe koszty przed rozpoczęciem na nich inwestycji. - Warunkiem niezbędnym rozpoczęcia przez nabywcę realizacji inwestycji jest doprowadzenie własnym staraniem i na własny koszt, w porozumieniu i we współpracy z EPWiK, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na tym terenie (w oparciu o koncepcje pozostające w posiadaniu EPWiK) - czytamy między innymi w ogłoszeniu o przetargu. Szacunkowy koszt tego zadania to 1,1 mln zł.