Miasto znalazło kupca na pozostałości po Plastyku

Za 400 tys. zł miasto sprzedało swoje udziały w budynku po byłej Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego Plastyk. Kupca wyłonił dopiero czwarty przetarg.

Miasto dysponowało niemal jedną czwartą udziałów w części nieruchomości położonej przy ul. Królewieckiej 195b. Kupiło je w 2002 roku jako część masy upadłościowej po nieistniejącej już Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego Plastyk. Z udziałem miasta związane jest prawo do korzystania z hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami biurowo-socjalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 923 m kw., położonych na drugim piętrze budynku.

Dopiero czwarty przetarg wyłonił kupca – spółkę Mobil Technik, która jako jedyna przystąpiła do postępowania. Cena wywoławcza pomieszczeń w ubiegłym roku była ustalona na 721 tys. złotych netto (plus VAT). W czwartym przetargu, który odbył się 13 grudnia, obniżono ją do 400 tys. zł netto. Firma Mobil Technik zaoferowała 404 tys. zł.