Mieszkania zamiast pawilonów

Prezydent Elbląga wydał pozwolenie na budowę dziewięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego przy ul. Kasprzaka. Powstanie w miejsce pawilonów, których rozbiórka już się rozpoczęła.

Pozwolenie na budowę wraz z pozwoleniem na rozbiórkę pawilonów i zagospodarowanie terenu zostało wydane w maju tego roku. Inwestorem jest firma BW EL-Invest. Przy Kasprzaka na działce o powierzchni 2,7 tys. m kw. ma powstać dziewięciokondygnacyjny budynek z 66 mieszkaniami oraz halą garażową na 65 miejsc parkingowych. Inwestor planuje zakończenie budowy w grudniu 2025 roku.

Budynek powstanie w miejsce pawilonów, w których do niedawna mieściły się m.in. piekarnia i sklep spożywczy. Inwestor ten teren (a w zasadzie prawo użytkowania wieczystego) kupił w 2022 roku od Spółdzielni Mieszkaniowej Zakrzewo za 1,5 mln złotych. Rozbiórka obiektów już się rozpoczęła.

W ich sąsiedztwie, również przy ul. Kasprzaka, znajduje się jeszcze jedna działka, która ma zostać sprzedana przez elbląski samorząd pod budownictwo mieszkaniowe. Rada Miejska już na taką transakcję wyraziła zgodę. Znajduje się na niej wielorodzinny przedwojenny budynek, który ze względu na zły stan techniczny jest przeznaczony do rozbiórki. Władze miasta chcą sprzedać działkę wraz z budynkiem, by to przyszły inwestor przeprowadził rozbiórkę. Nie ogłoszono jeszcze przetargu w tej sprawie.

Prawie każdy z nas marzy o własnych czterech kątach. W Elblągu, przy ul. Kasprzaka, rusza budowa nowoczesnych mieszkań, które spełnią oczekiwania i marzenia wielu osób. Planowane zakończenie budowy grudzień 2025 r.

Propozycja mieszkań przy ulicy Kasprzaka jest niezwykle ciekawa ze względu na wysoki standard wykończenia, przynależne ogródki do mieszkań, dwupoziomową hale garażowa na 65 miejsc oraz 42 komórki lokatorskie, a przede wszystkim funkcjonalnie zaprojektowane metraże.