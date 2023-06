Na 3 Maja po latach przerwy ruszy budowa?

Czy na działkach przy ul. 3 Maja, naprzeciw ratusza, która od lat są niezagospodarowane, rozpocznie się wkrótce jakakolwiek inwestycja? Są one własnością osób fizycznych, ale w ostatnim czasie z wnioskiem o wydanie tzw. decyzji środowiskowej do władz miasta wystąpiła założona pół roku temu elbląska spółka.

Spółka Comfort Investment swoją siedzibę ma przy ul. Legionów w Elblągu, została zarejestrowana w sądzie 22 grudnia 2022 roku, jej kapitał zakładowy to 5 tys. zł, a jej prezesem i jednym właścicielem jest zaledwie 21-letni Miłosz Majkowski. To właśnie ta spółka wystąpiła do prezydenta Elbląga z wnioskiem o wydanie tzw. decyzji środowiskowej w sprawie budowy na działkach przy ul. 3 Maja „parkingów dla potrzeb obsługi budynku mieszkalno-usługowego w Elblągu”. Prezydent kilka dni temu taką decyzję wydał i jest to podstawa dla inwestora do ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Jakie są szczegóły planowanej inwestycji? Ma powstać na kilku działkach przy ul. 3 Maja i Grobli św. Jerzego, o łącznej powierzchni prawie 6 tys. metrów kw., które od lat nie są zagospodarowane,

- Zakres całego zamierzenia inwestycyjnego obejmie docelowo: budynek mieszkalno-usługowo-handlowy, zaplecze parkingowe (garaże podziemne, naziemne miejsca parkingowe), układ komunikacyjny, teren wspólny oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. W ramach inwestycji planuje się także realizację przyłączy instalacji: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Ogrzewanie dostarczane będzie miejską siecią ciepłowniczą – informuje spółka w dokumentach złożonych w ratuszu.

Jak czytamy we wniosku, planowanych jest budowa pięciu hal garażowych naziemnych i jedna kondygnacja podziemna. - Łączna powierzchnia użytkowa garaży podziemnych i naziemnych miejsc postojowych wyniesie nie więcej niż 35000 m kw , w tym powierzchnia garaży podziemnych będzie stanowić nie więcej niż 5600 m kw – pisze we wniosku inwestor.

Dodajmy, że działki przy ul. 3 Maja są objęte planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje w tym miejscu zabudowę mieszkalno-usługową.

Kiedy spółka zamierza ubiega się o pozwolenie na budowę, jaki przewidziała termin realizacji inwestycji? Zapytaliśmy o to pełnomocnika Comfort Investment, czekamy na odpowiedzi.

Przypomnijmy, że teren przy ul. 3 Maja pozostaje niezabudowany od czasu zburzenia istniejących tutaj do końca lat 90. pawilonów handlowych. Budynek usługowo-handlowy miała wówczas zbudować tu firma Starówka, jednak ogłosiła upadłość. Prace przerwano na etapie palowania, działkę kupił następnie jeden z elbląskich przedsiębiorców i przez kolejne lata zarastała ona krzakami. Po zburzeniu kina Syrena i wybudowaniu w jego miejsce budynku mieszkalnego sąsiadujący z nim atrakcyjny grunt w centrum miasta został uporządkowany i do dzisiaj czeka na zabudowę.