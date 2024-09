Nabrzeże z poślizgiem

Budowa Porta Mare jest mocno zaawansowana, ale nadal nie rozpoczęły się prace przy budowie nabrzeża, za które odpowiada elbląski samorząd. Dlaczego?

O opóźnieniach związanych z przebudową nabrzeża rzeki Elbląg przy Porta Mare ostatni raz pisaliśmy w lipcu. Wówczas prezydent Michał Missan mówił nam, że wykonawca inwestycji, która ma być realizowana w systemie „zaprojektuj-wybuduj”, poprosił władze miasta o przesunięcie terminu. Dzisiaj już wiemy, że prace opóźnią się o pół roku.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest w trakcie opracowywania i pozyskiwania uzgodnień, zgód. Wykonawca Koroporacja Budowlana Doraco złożyła wniosek o wydłużenie terminu umowy na opracowanie dokumentacji o 6 miesięcy z uwagi na zwłokę organów administracji w wydawaniu właściwych decyzji. Został zawarty aneks wydłużający termin na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Adrianna Kuzko z biura prasowego prezydenta Elbląga. - W grudniu 2024 r planowane jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w styczniu 2025 r. Zakończenie realizacji całości inwestycji planowane jest w pierwszym kwartale 2026 roku.

Przypomnijmy, że umowę na modernizację nabrzeża od mostu Wysokiego w kierunku fosy miejskiej i mostu Kardynała Wyszyńskiego oraz od mostu Niskiego w stronę OSW Fala (odcinek w sumie ok. 450 m) ówczesny prezydent Witold Wróblewski podpisał z wykonawcą - Korporacją Budowlaną Doraco z Gdańska – w lutym 2023 roku. Firma miała do sierpnia 2025 roku czas na realizację inwestycji w systemie „zaprojektuj – wybuduj”, w tym 16 miesięcy na jej zaprojektowanie, ale te terminy zostały przesunięte o pół roku.

Inwestycja polega m.in. na przebudowie nabrzeża na odcinku łącznie 450 metrów wraz z wyposażeniem w urządzenia cumownicze i odbojowe, przebudowie pomostów pływających, kanalizacji, ale także na instalacji oświetlenia, zaopatrzenia w prąd i wodę czy renowacji terenów zielonych. W ramach projektu przewidywane jest również wykonanie ciągu pieszo-jezdnego od ul. Wybrzeże Gdańskie w kierunku ul. Warszawskiej oraz budowę parkingu do 200 miejsc przy ul. Warszawskiej. Wszystko to ma kosztować 30,3 mln złotych, z czego 26,8 mln zł to dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład, a 3,5 mln to środki własne miasta.

Inwestycja towarzyszy budowie kompleksu kamienic Porta Mare z rządowego programu Fabryka, przeznaczonych pod wynajem dla przedsiębiorców i wartej ok. 100 mln zł.