W piątek o godz. 14.30 odbędzie się zdalna nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Radni mają debatować nad zwolnieniem przedsiębiorców z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu. Ta sprawa dotyczy m. in. gastronomii czy branży hotelarskiej, które z powodu lockdownu nie mogą przyjmować klientów.

O zwolnieniu z płacenia jednej z rat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w 2020 pisaliśmy na portElu 22 stycznia (Restauracje nie działają, ale koncesję za alkohol muszą płacić). W ustawie z 2 marca 2020 „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” przewidziano taką możliwość, nie została ona jednak wprowadzona w Elblągu. Podjęliśmy ten temat na prośbę naszej Czytelniczki.

- Choć ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wskazywała na możliwość zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 31zzca), to miasto nie zdecydowało się na takie rozwiązanie proponując szerszy, wyżej opisany, pakiet pomocowy. Należy zaznaczyć, że z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (tzw. "kapslowego") finansowane są w poszczególnych gminach, również w Elblągu, działania społeczne, także te z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej. W ostatnim czasie wpływy z opłaty zostały skierowane na przeciwdziałanie pandemii koronawirusa. W związku z tym samorząd musiał wyważyć, jakie konkretnie zwolnienia zaproponować w pakiecie pomocowym dla przedsiębiorców – pisał w odpowiedzi na nasze pytania Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM.

Co wydarzyło się od tego czasu? Parlament wprowadził poprawki do ustaw covidowych, które umożliwiają samorządom zwolnienie z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu. W związku z tym we wtorek (26 stycznia) skierowaliśmy pytania do Urzędu Miejskiego w Elblągu, biura Rady Miejskiej i przewodniczących klubów radnych, chcąc dowiedzieć się, czy tym razem może dojść do wprowadzenia przewidzianej w ustawie ulgi dla przedsiębiorców. W międzyczasie dowiedzieliśmy się też, że właściciele firm w Elblągu wystosowali pismo do prezydenta miasta i do przewodniczącego Rady Miejskiej, w którym wnoszą o wprowadzenie takiej formy pomocy.

"Szczerze wierzymy, że byt elbląskich przedsiębiorców i ich pracowników jest ważny dla Włodarzy naszego miasta i zrobią oni wszystko, co w ich mocy by „COVID-owe” straty maksymalnie ograniczyć. W ciągu minionych 10-ciu miesięcy cała branża HORECA (gastronomia i hotelarstwo) nie mogły pracować w ogóle lub mogły w bardzo ograniczonym zakresie przez więcej niż 5 miesięcy, licząc do dziś, a przecież to jeszcze nie koniec ograniczeń" – czytamy w piśmie datowanym na 27 stycznia. - Szczerze również wierzymy, iż Elbląg pójdzie w ślady np. Zielonej Góry, gdzie Rada Miasta już wczoraj, tj. w dniu wejścia w życie wymienionej wyżej ustawy, zwolniła całą branżę HORECA z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za cały 2021 rok, a przedsiębiorcom, którzy już wnieśli te opłaty zwróci wpłacone pieniądze. Narzędzie dane w/w ustawą, należycie wykorzystane, będzie nieocenionym wsparciem dla naszych firm w tych niezwykle trudnych czasach". Pismo podpisało 25 przedsiębiorców.

Temat zwolnienia lub odroczenia opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych pojawił się także w czasie dzisiejszych posiedzeń komisji Rady Miejskiej za sprawą radnego Marka Osika. Wiceprezydent Michał Missan zapowiedział, że dziś (28 stycznia) lub w piątek zapadną decyzje w tej sprawie. Ostatecznie w odpowiedzi na apel przedsiębiorców przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Czyżyk zwołał nadzwyczajną sesję, która odbędzie się w piątek, 29 stycznia o godz. 14.30 w trybie zdalnym.

Do rozwiązań, które umożliwia ustawa, odniósł się niedługo po jej ogłoszeniu senator Jerzy Wcisła.

- Decyzje w tej sprawie należą do rad gmin (miast) – wskazuje senator. - Osobiście zachęcam samorządy do podejmowania takich decyzji, wiedząc, w jak trudnej sytuacji jest branża restauratorów. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że samorządy w ten sposób uszczuplają budżety swoich miast i gmin. W przypadku Elbląga jest to kwota ok. 2 mln zł. To nie jest sprawiedliwe. Dlatego wystąpię w Senacie RP z wnioskiem legislacyjnym dającym samorządom prawo do otrzymania zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnień z opłat. Jest to logiczne: decyzje o zamknięciu lokali gastronomicznych podejmowane są przez państwo, więc i państwo powinno ponosić skutki tych decyzji.

- W piątek w godzinach porannych musimy wnieść pierwszą ratę opłaty za zezwolenia żeby nie stracić uprawnień – wskazuje właścicielka jednego z lokali gastronomicznych. Jednocześnie wyraża nadzieję, że dzięki zwołanej sesji rozwiązanie przewidziane w ustawie tym razem uda się wprowadzić w Elblągu. Na to, czy tak będzie, odpowiedź przyniosą zapewne piątkowe obrady.