Nie będzie mieszkań przy ulicy Bożego Ciała (aktualizacja)

Jeden z elbląskich deweloperów chce zbudować trzy budynki mieszkalne przy ul. Bożego Ciała. Zgodę na inwestycję musi wyrazić Rada Miejska. Na najbliższą sesję przygotowany był projekt uchwały, który odrzuca ją w tej lokalizacji. Zanim jednak radni zajęli się tą sprawą, inwestor wycofał swój wniosek.

Przypomnijmy. Elbląska firma Dragon Krzysztof Smogorzewski kupiła półhektarową działkę przy ul. Bożego Ciała od miasta w 2019 roku. Wylicytowała ją wówczas za 900 tys. zł netto. Działka znalazła nabywcę dopiero po przeprowadzeniu piątego przetargu. Inwestor ma czas na rozpoczęcie jej zabudowy do końca 2024 roku i jej zakończenie do 31 grudnia 2026 roku. Do Urzędu Miejskiego złożył wniosek o zgodę na lokalizację inwestycji w ramach tzw. ustawy lex deweloper. Obecnie teren przy ul. Bożego Ciała jest przeznaczony pod zabudowę usługową, ale ustawa umożliwia – jeśli zgodzi się na to Rada Miejska – budowę mieszkań. Dragon chce przy ul. Bożego Ciała zbudować trzy budynki wielorodzinne o pięciu i sześciu kondygnacjach wraz z podziemnym garażem i zagospodarowaniem terenu. W sumie 87 mieszkań i 135 miejsc postojowych.

Jednak na najbliższą sesję (4.11) przygotowany jest projekt uchwały "w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Bożego Ciała w Elblągu". Swoje uwagi do wniosku (po modyfikacjach) dewelopera wniosła Miejska Komisja Urbanistyczno -Architektoniczna, która podtrzymała poprzednią swoją opinię, dodatkowo stwierdzając, iż zmodyfikowany wniosek jest bardziej niekorzystny dla krajobrazu tego miejsca, w większym stopniu zasłaniając od strony ul. Robotniczej zabytkowy obiekt seminarium duchownego.

- Układ projektowanej zabudowy w formie trzech odrębnych budynków nie wypełnia w należyty sposób ustaleń planu miejscowego oraz istniejących uwarunkowań w zakresie stworzenia zwartej zabudowy pierzejowej z eksponowanym fragmentem zabudowy narożnikowej. Lokalizacja zabudowy kubaturowej jest zbyt rozproszona i wymaga powiązania, a fragment rozwiązania narożnikowego nie wypełnia całego narożnika - te uwagi do wniosku podtrzymała Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna.

Negatywną opinię do wniosku dewelopera wydał również Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu.

- Biorąc pod uwagę stanowiska organów wyrażone w opiniach i uzgodnieniach do pierwotnego wniosku, jak i do jego modyfikacji, zwłaszcza negatywną opinię Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, uwagi Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i Departamentu Zarząd Dróg (który stanowi organ uzgadniający wniosek), stanowisko Zespołu Radców Prawnych, a także treść obowiązującego aktu prawa miejscowego odnośnie przeznaczenia terenów, wskaźników intensywności zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej, zgodnie z art. 7 ust. 17 ustawy przedkłada się Radzie Miejskiej w Elblągu projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych - czytamy w projekcie uchwały.

Decyzja w tej sprawie należy do miejskich radnych.

Aktualizacja z czwartku: Inwestor poinformował władze miasta, że wycofuje swój wniosek o lokalizację inwestycji przy ul. Bożego Ciała. W związki z tym na czwartkowej sesji Rady Miejskiej prezydent zwrócił się do radnych o wycofanie projektu uchwały w sprawie odmowy lokalizacji tej inwestycji. RM uchwałę wycofała, co oznacza, że budynku przy ul. Bożego Ciała nie powstaną.