Nowe oblicze portu we Fromborku

17 milionów złotych będzie kosztować przebudowa portu we Fromborku. Inwestycja będzie realizowana z budżetu państwa z funduszy Urzędu Morskiego w Gdyni. Prace mają potrwać 20 miesięcy.

Umowę z wykonawcą inwestycji – Korporacją Budowlaną Doraco, która wygrała przetarg w tej sprawie – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisze uroczyście w czwartek we Fromborku.

- Dzięki przebudowie ulepszona zostanie konstrukcja hydrotechniczna, będąca aktualnie w złym stanie technicznym. Powiększony i pogłębiony zostanie również basen portowy (do 2,5 m z 1,5 m – red.), co wpłynie na zwiększenie ilości miejsc postojowych, wielkość wchodzących jednostek oraz poprawę bezpieczeństwa żeglugi – mówi kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski. dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Warunki bezpiecznego użytkowania zapewnione zostaną również poprzez wymianę wyposażenia nabrzeży oraz nawierzchni, przebudowę slipu czy zapewnienie elementów zagospodarowania oraz infrastrukturę techniczną (w tym przyłącza, oświetlenie, hydranty).

- Nowe otwarcie” wód Zalewu Wiślanego po ukończeniu kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną to ogromna szansa na zwiększenie ruchu turystycznego, białej floty, oraz próby wyjścia ze schematu jednodniowego pobytu turysty na naszych terenach, co w chwili obecnej stało się wręcz normą. Kolejnym krokiem rozwoju będą starania o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych z przeznaczeniem na dalszy rozwój strefy „B” obszaru ochrony uzdrowiskowej, kontynuacji modernizacji falochronu tzw. „starego molo”, czy stworzenie mariny dla różnych jednostek pływających, która stała by się częścią składową i naturalnym uzupełnieniem zachodniej części fromborskiego portu – mówi Zbigniew Pietkiewicz, burmistrz Fromborka

Inwestycja w porcie będzie kosztować 17 mln złotych i będzie sfinansowana z budżetu państwa, ze środków Urzędu Morskiego w Gdyni. Ma być gotowa za 20 miesięcy.

Przebudowa obejmować będzie nabrzeże zachodnie, nabrzeże wschodnie, południowe, slip, nawierzchnie na nabrzeżach i ich zapleczach oraz niezbędne instalacje wodnokanalizacyjne oraz elektryczne. Prace remontowe natomiast dotyczyć będą falochronu wschodniego i zachodniego (w tym wymianę nawierzchni, odbojnic, drabinek wyjściowych, uzupełnienie ubytków w oczepach) oraz opaski brzegowe po stronie wschodniej i zachodniej. Przewidywana kubatura robót czerpalnych wyniesie ok. 7,2 tys. m sześć.

– To nie jedyna inwestycja Urzędu Morskiego w Gdyni w rejonie Zalewu Wiślanego i Mierzei. Aktualnie przebudowujemy przystań pasażerską w Krynicy Morskiej, tam też niedawno oddaliśmy do użytkowania czterokilometrowy wał przeciwpowodziowy z malowniczym ciągiem spacerowym na jego koronie. Kontynuujemy też, w ramach drugiego etapu, prace remontowe w porcie rybackim Nowa Pasłęka. Natomiast w październiku rozpoczęliśmy roboty podczyszczeniowe w portach Tolkmicko, Krynica Morska, Suchacz, a także na podejściu do Fromborka – dodaje Wiesław Piotrzkowski. - Oczywiście największą inwestycją infrastrukturalną na tym obszarze jest budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Wszystkie nasze działania inwestycyjne mają jeden wspólny cel, a mianowicie zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi oraz poprawę dostępności do portów i przystani od strony wody.