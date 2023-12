Oni wylicytowali działki na Chrobrego

Znana rodzina elbląskich przedsiębiorców wygrała przetarg na zakup trzech działek przy ul. Chrobrego. Każda z nich ma około 2 tysięcy metrów kw. i kosztuje ponad 700 tys. zł netto.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przetarg w sprawie ich sprzedaży odbył się niedawno w ratuszu, ceny wywoławcze poszczególnych niezabudowanych nieruchomości wyceniono na kwoty od 710 do 747 tys. złotych netto. Licząc z podatkiem VAT to prawie milion złotych za działkę, co sprawia, że są to prawdopodobnie najdroższe działki pod zabudowę jednorodzinną w Elblągu.

W przetargu na dwie spośród trzech wspomnianych nieruchomości jako jedyny oferent wziął udział znany elbląski przedsiębiorca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Stolpłyt Leszek Wójcik i to on wylicytował je za kwoty 761,5 tys. i 726,1 tys. zł netto. Trzecią działkę, przy dwóch startujących oferentach, wylicytowała za prawie 754,5 tys. zł netto osoba o tym samym nazwisku.

Nabywcy działek będą zobowiązani do rozpoczęcia ich zabudowy do 31 grudnia 2025 r. i jej zakończenia do 31 grudnia 2027 roku. Dodajmy, że nieruchomości są obciążone prawem służebności przesyłu, m.in. gazu i światłowodu.