Organizuje off-roady, chce wydzierżawić Górę Chrobrego

Góra Chrobrego, fot. Michał Skroboszewski, arch. portel.pl

Tylko jeden oferent zgłosił się do przetargu na dzierżawę Góry Chrobrego i przylegającego do niej terenu. To firma Urban Construction, która organizuje od kilku lat w Elblągu zawody off-roadowe.

Przetarg na dzierżawę odbył się w piątek w Urzędzie Miejskim. Wystartował w nim tylko jeden oferent – firma Urban Construction, która zaoferowała roczny czynsz za dzierżawę 34 hektarów w kwocie 165 tys. złotych. To firma, która od lat organizuje wyścigi off-roadowe, głównie na Modrzewinie. Była na przykład dwa lata temu organizatorem pierwszej polskiej edycji Rainforest Challenge. Dodajmy, że urzędnicy oszacowali minimalną stawkę rocznego czynszu na 150 tys. złotych, a zapisy przetargu mówią o tym, że inwestor będzie miał 5 lat na realizację zaplanowanych prac od daty podpisania umowy. W pierwszych pięciu latach dzierżawca będzie miał bardzo dużą bonifikatę w czynszu. Za pierwszy i drugi rok zapłaci tylko 5 procent rocznego czynszu, a więc minimum 7,5 tys. złotych, za trzeci i czwarty - 25 procent stawki (minimum 37,5 tys. zł), za piąty rok – połowę, a dopiero od 6. roku (a więc po zrealizowaniu inwestycji) stawka czynszu rocznego wyniesie 100 procent. Działki pod dzierżawę zajmują w sumie 34 hektary, ich częścią jest Góra Chrobrego. Umowa dzierżawy ma obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. i być zawarta na 20 lat. Dzierżawca będzie zobowiązany do realizacji szeregu inwestycji na tym terenie, podzielonych na etapy. - Realizacja zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego wykonywana powinna być etapowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem z uwzględnieniem możliwości funkcjonowania zaplecza gastronomiczno-socjalnego i wypożyczalni sprzętu sportowego. Projektowane zagospodarowanie powinno uwzględnić zachowanie jak największego obszaru istniejącego drzewostanu. Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wszystkie decyzje i pozwolenia niezbędne do realizacji projektowanego zagospodarowania – czytamy w ogłoszeniu przetargowym. Ofertą przedstawioną przez dzierżawcę, zawierająca m.in. koncepcję zagospodarowania terenu, będzie teraz oceniana przez komisję przetargową. Decyzję o tym, czy umowa dzierżawy zostanie podpisana powinniśmy poznać w ciągu najbliższych tygodni.

RG