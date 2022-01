Otwarte baseny mają być gotowe na wakacje

- W tym roku mają powstać otwarte baseny o konstrukcji szkieletowej przy ul. Moniuszki, inwestycje w starej niecce mają być prowadzone w kolejnych latach – zapewniał dzisiaj na konferencji prasowej prezydent Witold Wróblewski.

Prezydent Elbląga zaprezentował swoją wizję urządzenia terenu do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta.

- To kompleksowe podejście do utworzenia miejsca do szeroko pojętej rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta. Jest podzielone na sześć etapów – mówił dzisiaj na konferencji prasowej Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. - Pierwszym etapem było rozpoczęcie przez prezydenta Wilka budowy CRW Dolinka, ja przejąłem budowę jeszcze przed zakończeniem stanu surowego. Drugi etap to zakończona modernizacja pływalni przy ul. Robotniczej, trzeci - zakończony w grudniu – to inwestycja w parku Dolinka, gdzie na terenie 9 hektarów mamy zainstalowanych około 160 urządzeń do rekreacji i wypoczynku.

Czwartym etapem ma być budowa, jeszcze w tym roku, basenów odkrytych przy CRW Dolinka od strony ul. Moniuszki. Piątym – budowa kolejnego kompleksu basenów odkrytych w starej niecce kąpieliska przy ul. Spacerowej (tak zwana była część wojskowa), a szóstym budowa w drugiej niecce – zbiornika rekreacyjnego, który ma pełnić również rolę retencyjną. Na piątą część władze miasta mają dokumentację, przygotowaną kilka lat temu przez firmę z Gliwic. Nad szóstą trwają prace.

- Chciałbym to zrobić, w taki sposób, żeby był to i zbiornik rekreacyjny i retencyjny. Jeśli będziemy mieli duże ilości wody z Kumieli, to ten nadmiar wpuszczać do tego akwenu. Nie byłaby to część do pływania jak kiedyś, ale chciałbym, by była możliwość pływania na łódkach, rowerach wodnych czy pontonach – mówi prezydent Wróblewski.

Na czwarty etap są zabezpieczone pieniądze w budżecie miasta – 8 mln złotych. Piąty ma według szacunków władz miasta kosztować 70 mln złotych, szósty – 30 mln złotych. - 15 lutego składam do Funduszu Inwestycji Strategicznych (rządowego – red.) projekt o sfinansowanie piątego etapu – mówił Witold Wróblewski.

Przetarg na budowę czwartego etapu, czyli odkrytych basenów o konstrukcji stelażowych, ma być ogłoszony w ciągu najbliższych tygodni. Do końca stycznia firma projektowa ma czas na przygotowanie pełnej dokumentacji pod przetarg.

(wizualizacja UM Elbląg)

- To konstrukcja, którą będzie można przenieść w inne miejsce w mieście, gdy zbudowany zostanie już nowy basen w starej niecce. Nie tworzy dużego kosztu utrzymania obiektu jak i jakości wody, łatwo też utylizowane są zanieczyszczenia. To rozwiązanie sprawdziło już wiele innych miast, jak na przykład Toruń czy Starogard Gdański – mówił Witold Wróblewski, prezentując na konferencji ofertę jednej z włoskich firm, wykonawcy takich inwestycji. - To nie jest basen zamiast basenu dużego, ale uzupełniający – dodał.

Za 8 milionów złotych od strony parkingu przy CRW Dolinka mają powstać m.in. trzy niecki o wymiarach 25 na 12,5 m oraz dwie o wymiarach 16 na 9 m i głębokości 1,20 m i 0,6 m, wodny i „suchy” plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki plażowej, natryski. Nie wiadomo jeszcze, czy wstęp na ten kompleks będzie płatny czy bezpłatny.

- Jeśli wszystko się ułoży, to mam nadzieję, że jeszcze w te wakacje elblążanie będą mogli z tego basenu korzystać – dodał prezydent, który nie zamierza konsultować swoich pomysłów na urządzenie kompleksu.

- Na terenie basenu robimy basen. Co tu konsultować? - mówił dzisiaj na konferencji prasowej, odnosząc się do apelu o konsultacje z mieszkańcami wygłoszonego publicznie przez radnego niezależnego Bogusława Tołwińskiego.