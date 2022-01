Pałac w Marwicy będzie tańszy

Zabytkowy dwór w Marwicy powiat elbląski wystawił na sprzedaż. Na dwa przetargi, w których cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 4 mln zł, nie wpłynęła żadna oferta. 27 stycznia powiat podjął kolejną próbę znalezienia nabywcy w drodze rokowań. Jednak i tym razem nie znalazł się chętny. Zarząd Powiatu zamierza więc obniżyć cenę nieruchomości do 1,5 mln zł.

W dwóch przetargach cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 4 mln zł brutto. Od niej obowiązywała jednak bonifikata 50 procent, zgodnie z art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ponieważ obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. Chętnych, by kupić pałac w Marwicy jednak nie znaleziono. Władze powiatu podjęły kolejną próbę sprzedaży, tym razem w drodze rokowań, które zaplanowano na 27 stycznia. - Niestety, nie wpłacono wadium i nie złożono żadnej propozycji do rokowań. Zarząd Powiatu zamierza obniżyć cenę do 1,5 mln zł oraz dać możliwość rozliczenia kwoty w trzech rocznych ratach. Wadium określono na 500 tys. zł - mówi Maciej Romanowski, starosta elbląski.

Dwór w Marwicy wybudowano w latach 1780 - 1790. Na początku XX wieku przebudowano go w stylu secesyjnym, majątek wówczas należał do rodziny Kriegów. W 1929 roku posiadłość została sprzedana na rzecz państwa, które z kolei odsprzedało ziemię okolicznym rolnikom. We dworze urządzono dom opieki dla osób starszych, a następnie dom dzieci wysyłanych na wieś. W pewnym okresie mieściła się tu także szkoła Hitlerjugend. Dwór ma charakter dużej willi, wewnątrz zachowały się oryginalne boazerie holu oraz schody z ozdobną balustradą. Powiat elbląski do końca 2019 roku prowadził w zabytkowym obiekcie Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Orle Gniazdo. Gdy jej mieszkańcy przeprowadzili się do nowoczesnych i kameralnych placówek w Pasłęku i Zielonce Pasłęckiej, powiat zdecydował się sprzedać nieruchomość.