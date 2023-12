Od ośmiu miesięcy władze spółki Fabryka-Porta Mare prowadzą rozmowy z potencjalnymi najemcami biurowca, który buduje przy ul. Warszawskiej. – Rozmowy są zaawansowane i zbliżają się do finału. Jest to jedna firma lokalna oraz cztery firmy o zasięgu globalnym. Ich nazw, ze względu na obowiązującą obie strony poufność, nie mogę jeszcze podać – mówił Maciej Wojtczak, prezes Porta Mare-Fabryka, podczas posiedzenia komisji polityki regionalnej i promocji miasta, które odbyło się w czwartek (21 grudnia).

Pozwolenie na użytkowanie biurowca przy ul. Warszawskiej Fabryka-Porta Mare ma uzyskać na przełomie listopada i grudnia przyszłego roku. Obecnie władze spółki skupiają się na komercjalizacji inwestycji i marketingu.

– Powstała strona internetowa inwestycji, prowadzimy kampanię marketingową na LinkedIn, utworzyliśmy prezentację oferty dla potencjalnych najemców, powstała strategia najmu powierzchni biurowych i handlowych dla dużych i mniejszych agencji. W styczniu 2024 roku planowana jest prezentacja budynku dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Warmińsko-Mazurskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Od półtora miesiąca prowadzimy rozmowy z PAIH. Może władze miasta są zainteresowane wejściem do nich jako strona? To pokaże wspólne zaangażowanie w realizację inwestycji, ale również wpłynie pozytywnie na promocję miasta. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami dla miasta - mówił Maciej Wojtczak.

Podkreślił, że obecnie do finału zbliżają się rozmowy z potencjalnymi nabywcami. – Jakie są to firmy, z jakich branż? – dopytywał radny Cezary Balbuza.

- Są to cztery firmy, jedna lokalna oraz trzy o zasięgu globalnym. Rozmowy prowadzimy z nimi od około 8 miesięcy. Ich nazw nie mogę obecnie podać, ze względu na obowiązującą strony poufność. Prowadzą one działalność w branży IT oraz telemarketingu. Pojawił się też jeden kolejny, potencjalny kontrahent – wyjaśniał prezes Wojtczak. Dodał, że nadal wolne pod wynajem pozostaje około 55 procent powierzchni biurowej.

O harmonogram i opóźnienia w realizacji inwestycji pytał radny Rafał Traks. - Opóźnienie jest około trzymiesięczne. Ze względu na złożoną konstrukcję budynku, nie możemy pójść na ryzyko skracania terminów. Ono determinuje przyspieszenie prac – zaznaczył Maciej Wojtczak.

Podkreślił, że wykonana została już konstrukcja wsporcza oraz wylano strop. – Zakończono prace wykończeniowe instalacji na poziomie minus jeden, obecnie takie prace trwają na poziomie zero. Znacznie posunęły się do przodu roboty przy murowaniu elewacji – mówił Maciej Wojtczak

Przypomnijmy, że miasto rozstrzygnęło już przetarg na budowę nabrzeży na Wyspie Spichrzów. Inwestycję będzie realizowała firma Doraco z Gdańska. Modernizacji ma podlegać nie tylko odcinek nabrzeża od Mostu Wysokiego w kierunku fosy miejskiej i mostu Kardynała Wyszyńskiego, ale także odcinek od Mostu Niskiego w stronę OSW Fala. Teren między mostami nie będzie rewitalizowany ze względu na zbyt duże koszty. Zakończenie prac jest planowane w połowie 2025 roku.

Sprawę zależności budowy biurowca Porta Mare i remontu nabrzeża poruszył radny Marek Osik. - Czy ewentualne opóźnienia w realizacji budowy nabrzeża mogą mieć wpływ na tę inwestycję? – pytał radny.

- Ma to przede wszystkim podłoże wizerunkowe. Najemcy oczekują pełnego wykończenia inwestycji i pytają, czy nabrzeże będzie gotowe do czasu oddania użytkowania do najmu biurowca Porta Mare. Jest też kwestia techniczna. Z rozmów, które dotychczas prowadziliśmy z firmą projektową, część budynku, która bezpośrednio przylega do nabrzeża, będzie wykorzystywana do wzmocnienia samej konstrukcji nabrzeża. Te prace ze względu na bliskość naszego obiektu mogą bezpośrednio wchodzić w kolizję. Jednak remont nabrzeża to dodatkowy atut biurowca Porta Mare, myślę tutaj o drodze dojazdowej i parkingu – podkreślił Maciej Wojtczak.

Przypomnijmy, że droga dojazdowa i parking to jeden z elementów modernizacji nabrzeża.