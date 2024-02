Pierwsze mieszkania powstają na Modrzewinie

Ostródzki deweloper rozpoczął budowę pierwszego wielorodzinnego budynku na Modrzewinie Północ. Powstaje na wysokości ul. Iwaszkiewicza, do której wcześniej miasto doprowadziło drogę z betonowych płyt.

- Projekt zakłada budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 4 kondygnacjach nadziemnych z 71 mieszkaniami oraz z 15 garażami indywidualnymi w kondygnacji podziemnej. Dodatkowo projektowany jest parking naziemny na 87 miejsc postojowych – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego. Prezydent Elbląga wydał pozwolenie na budowę, a inwestorem jest ostródzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Ekobud.

Prace budowlane już się rozpoczęły. Nie znamy jeszcze planowanego terminu zakończenia prac i oddania budynku do użytku. Dodajmy, że Ekobud w ostatnich latach kupił do elbląskiego samorządu w przetargach kilka działek na Modrzewinie. W sumie to ponad 10 hektarów powierzchni (za ponad 22 mln złotych netto), na których ma powstać osiedle zarówno domów jednorodzinnych jak i zabudowa wielorodzinna. Zgodnie z zapisami przetargowymi osiedle ma powstać w latach 2027-2031.

Do działek, na których ma być budowane osiedle, samorząd elbląski zbudował za 800 tys. złotych złożoną z betonowych płyt tymczasową drogę o długości ok. 550 m, która połączy teren osiedla z al. Jana Pawła II. Inwestor, gdy już budynki powstaną, będzie zobowiązany do współfinansowania budowy docelowej drogi wraz ze skrzyżowaniem z al. Jana Pawła II oraz sfinansowania budowy dróg lokalnych. Na własny koszt sfinansuje też budowę kanalizacji sanitarnej, wodociągu, kanalizacji deszczowej, sieci centralnego ogrzewania i pozostałego uzbrojenia.

- Wybudowana droga stanowić będzie drogę publiczną, której zarządcą będzie prezydent Elbląga. Inwestor zobowiązany będzie do zawarcia z Gminą Miasto Elbląg umowy drogowej w tym zakresie, w oparciu o art. 16 ustawy o drogach publicznych. Umowa drogowa określi zakres, harmonogram oraz warunki finansowania i realizacji prac związanych z budową dróg – taki zapis urzędnicy ujęli w dokumentach przetargowych, gdy samorząd sprzedawał działki pod osiedle.