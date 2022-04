Podwyżka ciepła będzie już w maju

1 maja wejdzie w życie aktualizacja taryfy dla ciepła EPEC. Podwyżka wyniesie prawie 3,5 procent. We wrześniu ma być kolejna podwyżka – około 10-procentowa, związana z nową taryfą i rosnącymi kosztami energii elektrycznej i wzrostem cen węgla.

O wrześniowej zapowiedzi podwyżek pisaliśmy kilka tygodni temu. Teraz okazało się, że EPEC złożył do Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o aktualizację dotychczas obowiązującej taryfy.

- Przyczyną złożenia do Urzędu Regulacji Energetyki wniosku o zmianę w taryfie był gwałtowny wzrost cen węgla, głównego paliwa Ciepłowni przy ul. Dojazdowej. Jednostkowa cena zakupu węgla za tonę wzrosła ponadtrzykrotnie w stosunku do tej, którą EPEC zaplanował, składając wniosek o zatwierdzenie taryfy. Cena węgla to koszt niezależny od EPEC i przekłada się na wzrost kosztów wytwarzania ciepła w Ciepłowni Dojazdowa. Całkowita średnia cena za ciepło dla odbiorców końcowych wzrośnie o 3,42 proc. i wejdzie w życie od 1 maja. Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy na wyższym poziomie niż wnioskował EPEC – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Małgorzata Pryśko-Grobelna, reprezentująca EPEC w kontaktach z mediami.

Z kolei wniosek EPEC dotyczący taryfy, która ma wejść w życie od września, obecnie jest rozpatrywany przez prezesa URE. Miejska spółka wnioskuje w nim o podwyżkę 10 proc. - jak wskazuje o wskaźnik inflacji rok do roku, odnotowany w marcu.

- Zmiana cen wraz z wejściem w życie nowej taryfy spowodowana jest wzrostem kosztów energii elektrycznej (o 70% w stosunku do obowiązującej taryfy) oraz dalszym wzrostem cen węgla, który należy zakupić na przyszły okres produkcyjny – dodaje Małgorzata Pryśko-Grobelna.

Warto dodać, że w 2021 roku – jak wynika ze wstępnych wyników finansowych miejskiej spółki (biegły reident jeszcze nie zweryfikował sprawozdania) – EPEC uzyskał stratę z działalności wynoszącą 539 tys. złotych przy przychodach wynoszących 128,7 mln zł . A poziom strat ciepła w miejskiej sieci wyniósł w 2021 roku 13,49 proc. - Był najniższy od 10 lat – zastrzega Małgorzata Pryśko-Grobelna.

EPEC w latach 2012-2020 wydał kilkadziesiąt milionów złotych na modernizację miejskiej sieci, między innymi po to, by zmniejszyć straty ciepła.

- W 2012 roku poziom strat ciepła wynosił 15,56%, a średnie straty ciepła na przestrzeni lat 2012 (początek programu modernizacji) do 2020 r. to 14,38 proc. Tak znaczne ograniczenie strat ciepła, osiągnięto między innymi dzięki modernizacjom – twierdzi przedstawicielka EPEC.