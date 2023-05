Pół miliona za działkę na Modrzewinie

Władze Elbląga chcą sprzedać półhektarową niezabudowaną działkę na Modrzewinie przy ul. Rosnowskiego. Cena wywoławcza to 477 tysięcy zł netto.

Działka przy Rosnowskiego jest położona w południowej części Modrzewiny, w sąsiedztwie innych już zabudowanych nieruchomości i zbiornika retencyjnego. Teren jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje w tym miejscu zabudowę pod działalność logistyczno-magazynową lub usługową. Władze miasta przeprowadziły też badania geotechniczne tego terenu.

Cena wywoławcza nieruchomości to 477 tys. zł netto (plus VAT), przetarg odbędzie się 31 lipca w Urzędzie Miejskim w Elblągu. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do rozpoczęcia jej zabudowy do końca 2027 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2029 r.