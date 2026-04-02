Polityczne rozmowy o żuławskim pociągu

fot. Wiktor Olzak (arch. portEl.pl)

Koszty na razie szacunkowe: od 4 do 9 miliardów zł. Prawdopodobnie za dwa lata poznamy dokładniejsze uwarunkowania dotyczące budowy linii kolejowej łączącej Trójmiasto z Elblągiem przez Nowy Dwór Gdański. W elbląskim starostwie w tej sprawie rozmawiali politycy.

30 marca w Starostwie Powiatowym w Elblągu odbyło się spotkanie, podczas którego poruszano kwestie budowy nowego połączenia kolejowego pomiędzy Elblągiem a Gdańskiem przez Nowy Dwór Gdański. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Piotr Cywiński, pełnomocnik ministra rolnictwa i rozwoju wsi ds. Żuław, Maciej Samsonowicz, doradca ministra obrony narodowej posłowie: Marek Biernacki i Zbigniew Ziejewski (PSL), Kazimierz Smoliński (PiS), senator Jerzy Wcisła (KO) i lokalni politycy samorządowi.

„Spotkanie nie służyło już debacie nad tym, czy budowa kolei przez Żuławy jest potrzebna, bo w tej kwestii panuje pełna zgoda. Wszyscy uczestnicy byli świadomi, że to inwestycja o znaczeniu strategicznym, kluczowa nie tylko dla naszego regionu, ale i dla całego kraju. „ - czytamy w mediach społecznościowych „Grupa Kolej na Żuławy”.

- To połączenie ma zlikwidować wykluczenie komunikacyjne Żuław, w szczególności Nowego Dworu Gdańskiego. Żuławy, Gdańsk i Elbląg potrzebują pociągu przez Żuławy jako czynnika rozwoju – mówił Piotr Cywiński na konferencji prasowej.

- Pozwoli na wykorzystanie powierzchni przeładunkowych, które powstają w elbląskim porcie. To połączenie jest potrzebne Gdańskowi, który musi mieć połączenia transportowe z subregionami nadwiślańskim i elbląskim – dodał senator Jerzy Wcisła. - Jest potrzebne Elblągowi, którego codziennie 6 tysięcy osób codziennie jeździ do Gdańska. Ci ludzie mogą oszczędzić godzinę dziennie na dojazdy.

Warto zwrócić uwagę na obecność na spotkaniu posła PiS, Kazimierza Smolińskiego, byłego wiceministra infrastruktury. Może trochę naiwnie, ale można mieć nadzieję, że projekt Kolei przez Żuławy nie stanie się okazją do kolejnej politycznej nawalanki, tylko będzie realizowany bez względu na partie tworzące rząd.

„Czas zakończyć wykluczenie kolejowe Nowego Dworu Gdańskiego.. Połączenie kolejowe bezpośrednio Gdańsk- Elbląg to dobry pomysł, ale wymaga ponadpolitycznego porozumienia. Będę wspierał ten pomysł.” - czytamy w mediach społecznościowych Kazimierza Smolińskiego.

Zdaniem Macieja Samsonowicza, doradcy ministra obrony narodowej, połączenie kolejowe Gdańsk – Nowy Dwór Gdański – Elbląg może być impulsem dla żuławskiej turystyki i gospodarki. ww. wzmiankowana linia kolejowa może zmienić też układ komunikacyjny w regionie. Budowa linii kolejowej jest elementem programu „Żuławia” zakładającego rozwój energetyki, logistyki, rolnictwa i turystyki, a także sfery logistycznej w regionie.

„Na naszych oczach kształtuje się makroregion militarno-gospodarczy basenu Morza Bałtyckiego, z częścią gospodarczą na Pomorzu. Kaszuby mają swoje potrzeby, Żuławy swoje – ale oba te obszary są równie ważne i wymagają rozwoju.” - napisał Maciej Samsonowicz w swoich mediach społecznościowych.

- W wystąpieniu do ministra infrastruktury przedstawiłem dwa warianty rozwiązania. Preferowanym byłoby rozwiązanie, w którym połączenie Gdańsk – Nowy Dwór Gdański – Elbląg byłoby częścią połączenia Gdańska z Warszawą oraz Gdańska z Olsztynem – mówił Jerzy Wcisła

- Do stworzenia połączenia kolejowego przez Żuławy nie trzeba było dziś nikogo przekonywać. Musimy stworzyć szersze lobby, żeby dotrzeć z naszymi postulatami do Warszawy – dodał Maciej Romanowski, starosta elbląski.

Koszty? Na razie tylko szacunki: od 4 do 9 mld zł. Przypomnijmy, że ta inwestycja wiąże się z budową dwóch mostów kolejowych przez Wisłę i Nogat. Rozważane są propozycje, aby były to mosty drogowo – kolejowe.

Warto zwrócić uwagę, że już w grudniu tego roku na tory mają wrócić pociągi pasażerskie z Malborka do Nowego Dworu Gdańskiego na linii kolejowej nr 256.

W czerwcu w Elblągu odbędzie się posiedzenie sejmowej komisji infrastruktury. Zdaniem senatora Jerzego Wcisły, w ciągu dwóch lat powinniśmy poznać wszystkie uwarunkowania, które wiążą się z rozpoczęciem inwestycji: badania środowiskowe, badania opłacalności ekonomicznej, rozwiązania techniczne

  • Jeszcze Elbląg dołączyć do województwa pomorskiego. Do Gdańska jedziemy siódemką pół godziny, a do Olsztyna półtorej.
  • Elblag to jest jakaś biedna ofiara politycznych rozgrywek. Piękne miasto z perspektywami, ale nie majace szczęścia do rozwoju i podatne na przepychanki. Dlatego to jest pewnie idealny grunt dla tych miernych "polityczyn", którzy próbuja się tu wykazywać. Poprzez wykazywać, mam na myśli dużo gadać, co by było o nich głośno, i to TYLE... Lotnisko, port, teraz kolej do Trójmiasta, tak, maja się o co przepychać te różowe zwierzatka przy korycie, żeby jak najdłużej do tego koryta mieć dojście.
    hrum_hrum(2026-04-02)
    zbig2905(2026-04-02)
  • By takie koleje, połączenia powstały potrzeba kasy a jej zawsze mało bo jesteśmy miastem nie wojewódzkim. Najpierw niech Elbląg stanie się województwem Żuławy to będzie rozmowa a tak to tylko zabawa....
  • W ciągu dwóch lat ? Bo tyle do wyborów !
  • @zbig2905 - Oddałem głos w referendum na przyłączenie Elbląga do pomorskiego, podobnie 99% uczyniło i co ? Ano trzeba sobie przypomnieć kto startuje z Elbląga w wyborach, sami spadochroniarze którzy cel osiągnęli, konta zabezpieczyli już na siebie, swoje dzieci i wnuki i co ? Mają gdzieś Elbląg. Ostatnim przekrętem był Wąsik a co on zrobił dla Elbląga ? Dziś proponujesz przyłączenie do pomorskiego jakby coś nowego ale ja uważam że w pomorskim byśmy byli dziś czwarty a nie drugim miastem to podziału kasy, więc lepiej raczej nie będzie. Tylko powrót do Elbląga jako województwo Żuławy Wiślane daje moc.
  • Konsultacje, ankiety, warianty trasy, wizualizacje, dokumentacje i co najważniejsze catering. Tyle z tego bedzie
  • Cóż szkodzi obiecać. Oby dotrwać do wyborów. Wcisła dokończ tor wodny i port. Nie oddałem portu PiSowi to działaj😀
  • Bicie piany i komnety pod kontrola, mówi wam to cos? Boją sie opini uffff
  • Mam nadzieję, że wyjdą ze strefy wiecznego gadania i sprawy realnie pójdą naprzód. Zróbcie choć to jedno, pomysł przecież nieobciążony zaprzeszłą pisowską wizją w tym temacie, więc w myśl hasła robimy, nie gadamy, hę ? Elbląg zasługuje na coś więcej niż pociąg w kierunku Tczewa i Olsztyna. Kolej nadzalewowa też powinna wrócić. Predzej czy póżniej rozwój portu i portów na zalewie, przeładunki i transport drogą lądową to wymuszą.
  • Po co to budować skoro jest połączenie przez Malbork, Tczew, Pruszcz Gdański. Z Malborka i Tczewa można jechać na południe Polski, a w Nowym Dworze Gdańskim nie będzie żadnej przesiadki (Ale nawet gdyby była możliwość z Nowego Dworu Gdańskiego jechać do Mikoszewa, Stegny, Sztutowo, Krynicy Morskiej, Piasków) to i tak połączenie było by daremne, bo ludzie by woleli bezpośrednio autobusem z Elbląga jechać
  • Budować i jeszcze raz budować. Nad czym się zastanawiać? Zabezpieczyć pieniądze pod inwestycje i rozpocząć prace tak samo jak pilnie mieszkańcy potrzebują dokończenia tak zwanej małej obwodnicy którą ma być ulica Wschodnia. Nad czym tu debatować? Ulica Wschodnia czeka już tylko na jej dokończenie i co? Mijają kolejne lata a ulica kończy się ślepym zaułkiem. To jest dopiero absurd nad absurdami.
