Poszukiwani piloci statków po nowej drodze wodnej

Urząd Morski w Gdyni szuka dwóch osób, które będą pilotować statki między Zatoką Gdańską a Elblągiem, m.in. po powstającej właśnie nowej drodze wodnej. Oferty można składać do 29 maja. Jakie kryteria muszą spełnić kandydaci?

Ogłoszenie o naborze na szkolenie kandydatów na pilotów morskich i praktyki pilotowe Urząd Morski w Gdyni zamieścił na swojej stronie internetowej kilka dni temu. Kandydaci muszą mieć odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, m.in. dyplom zarządzania w dziale pokładowym, co najmniej 12-miesięczną praktykę pływania na stanowisku kapitana na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej, znać język angielski co najmniej na poziomie B1 i posiadać zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu sprawnościowego wraz z zaświadczeniem o aktualnym stanie zdrowia.

Osoby spełniające kryteria mogą składać dokumenty do 29 maja. W czerwcu mają się odbyć rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, po których mają być wybrane dwie osoby na szkolenie dla pilotów morskich w rejonie Gdańsk – Elbląg na „akweny wewnętrznych dróg morskich Zalewu Wiślanego od granicy z Rosją oraz rzeki Elbląg z portem Elbląg”.

Piloci będą więc obsługiwać żeglugę również po nowej drodze wodnej, która nie jest jeszcze gotowa. Trwa modernizacja rzeki Elbląg, pogłębianie toru wodnego między wejściem do rzeki Elbląg a przekopem, nie został jeszcze ogłoszony przez Urząd Morski w Gdyni przetarg na pogłębienie samej rzeki. Cała inwestycja miała być gotowa do jesieni tego roku, ale raczej pogłębianie rzeki przedłuży się do wiosny 2024 roku.

Nadal trwa też spór między rządem a samorządem o pogłębienie 900-metrowego odcinka od portowego terminala do mniej więcej wysokości, na której znajduje się oczyszczalnia ścieków, a także dyskusje o tym, czy Zarząd Portu powinien być spółką komunalną (jak do tej pory) czy z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jak proponuje rząd. Przypomnijmy, że władze Elbląga rozpoczęły kampanię informacyjną pod hasłem „„Powiedz tak miejskiemu portowi” i w kwietniu oraz maju przeprowadzą sondaż wśród mieszkańców, czy są za takim rozwiązaniem.

