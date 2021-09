Prawie 15,5 miliona za działkę na Modrzewinie. Kupiec z Ostródy

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Ekobud z Ostródy kupiło od elbląskiego samorządu 7,5-hektarową działkę na Modrzewinie Północ. Ma tam powstać osiedle mieszkaniowe.

Ekobud był jedynym oferentem w przetargu, ogłoszonym przez władze miasta. Zaoferował za działkę 15,4 mln złotych, czyli sumę wyższą o jedno tzw. postąpienie niż cena wywoławcza (15,1 mln zł).

Deweloper z Ostródy zbudował już w Elblągu m.in. osiedle przy ul. Łęczyckiej i osiedle na terenie po byłej mleczarni przy ul. Bema. Teraz na 7,5-hektarowej działce znajdującej się ok. 550 m od alei Jana Pawła II , 1,3 km od zabudowy przemysłowej przy ul. Sulimy i ok. 500 m od zabudowy jednorodzinnej od strony ul. Iwaszkiewicza będzie mógł zbudować osiedle mieszkaniowe o średniej intensywności zabudowy. Działka była dotychczas wykorzystywana rolniczo, jest częściowo zadrzewiona.

Teren jest nieuzbrojony, ale media (sieć wodociągowa i elektroenergetyczna) przebiegają w pasie mającej powstać tutaj drogi. Zarówno EPWiK jak i EPEC deklarują wstępnie, że zapewnią odpowiednią infrastrukturę, ale będzie ona wykonana na koszt inwestora.

Tak ten teren prezentuje się na ortofotomapie

Budowa drogi (która ma powstać do 18 miesięcy od zakończenia budowy osiedla) wraz ze skrzyżowaniem ma kosztować ok. 6 mln złotych brutto. Władze miasta proponują inwestorowi, że samorząd pokryje połowę kosztów jej budowy, koszty projektu i nadzoru inwestorskiego.

- Wybudowana droga stanowić będzie drogę publiczną, której zarządcą będzie prezydent Elbląga. Przyszły inwestor zobowiązany będzie do zawarcia z Gminą Miasto Elbląg umowy drogowej w tym zakresie, w oparciu o art. 16 ustawy o drogach publicznych. Umowa drogowa określi zakres, harmonogram oraz warunki finansowania i realizacji prac związanych z budową dróg – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

Nabywca nieruchomości będzie musiał rozpocząć budowę osiedla do końca 2026 roku i zakończyć ją do końca 2030 roku. Wysłaliśmy pytania do Ekobudu w sprawie planów inwestycyjnych na Modrzewinie Północ, czekamy na odpowiedź.