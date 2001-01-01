Fotką Miesiąca w lipcu zostało zdjęcie o tytule „Przestrzał na nowy biurowiec”. Otrzymała większość głosów konkursowego jury, w nagrodę autor/autorka otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy i prosimy laureata o mailowy kontakt z redakcją.

Na lipcową edycję konkursu Fotka Miesiąca wpłynęło 90 zdjęć. W naszym konkursie specjalnym pod uwagę braliśmy tylko te fotki, które wyszły z poczekalni i związane były z Elblągiem. Wygrała fotka z tytułem "Przestrzał na nowy biurowiec”, która otrzymała trzy głosy 5-osobowego jury.

- Myślę, że ta perspektywa Elbląga z ul. Wigilijnej w kierunku Porto Vista będzie często widoczna w kadrach, bo pokazuje ciekawe połączenie historycznej i nowoczesnej zabudowy. To ujęcie ma klimat - uzasadniał wybór Jacek Żukowski, przedstawiciel ratusza w jury.

W nagrodę autorka/autor otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy! Prosimy laureata o mailowy kontakt z redakcją (redakcja@portEl.pl). Gdy tylko poznamy imię i nazwisko, podamy je do publicznej wiadomości.

Laureatów nagród specjalnych (od stycznia do grudnia 2025 r.) wybiera jury w składzie: Włodek Gęsicki, wydawca portEl.pl i przewodniczący jury, Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl, Magdalena Tomaszewska, dyrektor Biura Prezydenta Miasta, Jacek Żukowski z Zespołu Prasowego Biura Prezydenta Miasta oraz Anna Dembińska, fotoreporter portEl.pl. Nagrody specjalne mogą, ale nie muszą pokrywać się z „Fotką miesiąca”. Regulamin specjalnej edycji konkursu Fotka Miesiąca znajdziecie tutaj.

Środki przekazywane przez prezydenta Elbląga w całości przeznaczone są na nagrody dla naszych Czytelników.