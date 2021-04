Prześwietlą każdy pociąg

Najnowocześniejszy skaner rentgenowski w Polsce powstał na przejściu granicznym w Braniewie. Urządzenie kosztowało 22 miliony złotych i będzie służyło do prześwietlania pociągów jadących tzw. nowym jedwabnym szlakiem – z Chin przez Rosję i Polskę do zachodniej Europy. Zostanie uruchomione w maju.

Od 2018 r. Oddział Celny w Braniewie pełni jedną z kluczowych ról na szlaku kolejowym wschód-zachód w transporcie towarów. Wraz ze wzrostem liczby składów kolejowych rośnie jednak liczba zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa i ochrony granicy państwowej.

- Ryzyko przemytu w wagonach kolejowych wzrasta, a możliwości kontroli fizycznej są bardzo ograniczone. Odpowiedzią olsztyńskiej Izby Administracji Skarbowej na to wyzwanie jest inwestycja w zakresie doposażenia Oddziału Celnego w Braniewie w wielkogabarytowe urządzenie skanujące – informuje mł.asp. Marta Rosiak, oficer prasowy Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

Skaner wraz z infrastrukturą został zbudowany ok. 400 m od granicy państwa i w całości sfinansowany z budżetu państwa. Kosztował 22 miliony złotych.

- Tak duża i skomplikowana inwestycja wymagała dostarczenia ogromnych ilości materiałów oraz ciężkiego sprzętu. W związku z tym, iż urządzenie znajduje się w przysłowiowym polu, należało również wybudować drogę dojazdową do obiektu, doprowadzić tam sieci i instalacje wodne i elektryczne. Na plac budowy dostarczono ok. 1920 ton betonu, ok. 30 ton stali zbrojeniowej i ok. 15 ton konstrukcji stalowych. Masa samego skanera wynosi ok. 20 ton – informuje mł. asp. Marta Rosiak.

(fot. Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie)

Jak przyznają przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, to najnowocześniejsze urządzenie tego typu w Polsce, w którym zastosowano nowoczesne rozwiązania informatyczne oraz oprogramowanie zapewniające skanowanie 24h/d przez 7 dni w tygodniu, w każdych warunkach pogodowych.

- Jest całkowicie bezpieczne dla otoczenia oraz funkcjonariuszy obsługujących. Skaner będzie służył do wykrywania nielegalnych towarów, materiałów wybuchowych, broni a w szczególności do wykrywania skrytek w elementach konstrukcyjnych wszystkich rodzajów wagonów towarowych i kontenerów. Jest to nowoczesny i skuteczny sprzęt, który ma za zadanie w bezinwazyjny i szybki sposób dokonać inspekcji przewożonego ładunku, a także zwiększyć efektywność kontroli oraz skrócić czas całej obsługi – dodaje mł. asp. Marta Rosiak.

W ramach inwestycji zamontowano również panele fotowoltaiczne, jako alternatywne źródło energii, które zasili oświetlenie terenu.