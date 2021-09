Przetarg na pogłębiarkę unieważniony

Urząd Morski w Gdyni unieważnił postępowanie przetargowe na budowę statku pogłębiarki ssąco-refulującej, która ma pracować na Zalewie Wiślanym. Ofertę złożyła tylko jedna firma, fińska stocznia Uudenkaupungin Työvene Oy, i niemal trzykrotnie przewyższała ona kwotę, jaką w przetargu określił urząd.

Przypomnijmy. Po wybudowaniu kanału przez Mierzeję Wiślaną i toru wodnego przez Zalew Wiślany i rzekę Elbląg konieczne będzie systematyczne pogłębianie toru wodnego. Będzie się tym zajmował Urząd Morski w Gdyni, który w przetargu poszukiwał dostawcy nasiębiernej pogłębiarki ssąco-refulującej. Jako jedyna ofertę złożyła fińska firma Uudenkaupungin Työvene Oy. Cena brutto przez nią zaoferowana to ponad 117 mln zł, z okresem gwarancji i rękojmi 36 miesięcy. Natomiast kwota jaką UM w Gdyni przeznacza na zakup pogłębiarki to 40 mln zł. Uudenkaupungin Työvene Oy to fińska stocznia, która specjalizuje się w małych i średnich jednostkach pływających do użytku profesjonalnego, począwszy od łodzi roboczych z aluminiowym kadłubem po stalowe statki wielozadaniowe i promy drogowe.

Urząd Morski w Gdyni nie zwiększył kwoty przeznaczonej na zakup pogłębiarki, unieważnił postępowanie przetargowe.

- W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota brutto, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosi 40 mln zł, natomiast cena tej oferty to 117 588 000 zł. Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć środków finansowych na realizację przedmiotowego zamówienia - czytamy w informacji zamieszczonej na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni.

Statek-pogłębiarka ma mieć m.in. ładowność do 1000 metrów sześciennych, co najmniej dwa zamontowane na stałe żurawie. „Zdolność pogłębiania za pomocą jednej wleczonej rury ssącej umieszczonej z prawej burty. Standardowa głębokość pogłębiania powinna wynosić co najmniej 8 m w stanie niezabalastowanym, opcjonalnie wykonawca winien zapewnić możliwość przedłużenia rury ssącej dla osiągnięcia maksymalnie 12 m głębokość pogłębiania w stanie niezabalastowanym” - mogliśmy dowiedzieć się z ogłoszenia przetargowego, które szczegółowo określa wymogi techniczne statku.

Dalsze decyzje w tej sprawie podejmie Urząd Morski w Gdyni