Przetarg po ministerialnej blokadzie

Władze miasta wystawiają ponownie na sprzedaż kompleks działek na rogu ul. Świętego Ducha i bulwaru Zygmunta Augusta. Pierwszą taką transakcję zablokował minister infrastruktury. Tym razem w ofercie jest pięć zamiast sześciu działek, bo wyłączono z przetargu tę, która leży w granicach portu morskiego.

Przypomnijmy, że pierwszy przetarg dotyczący sprzedaży tego terenu w kwietniu 2022 roku wygrała firma Energo Zet, która chciała wybudować tu hotel. Za 1,6 mln złotych miała kupić kompleks sześciu działek o łącznej powierzchni dwóch tysięcy metrów kwadratowych. Do podpisania aktu notarialnego ostatecznie nie doszło, bo negatywną opinię w tej sprawie wydał minister infrastruktury, blokując transakcję.

- Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej wiąże się z długotrwałymi skutkami i może negatywnie wpłynąć na rozwój portu morskiego w Elblągu. Należy zauważyć, że pomimo że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z zamiarem rozporządzenia prawem w stosunku do jednej nieruchomości, położonej w granicach portu, to takie działanie ma istotne znaczenie dla całościowego podejścia do kierunku rozwoju portu” - brzmiała opinia ministerstwa, w którym dodano, że w związku z budową nowej drogi wodnej „wyniknie potrzeba wprowadzenia zmian w sposobie funkcjonowania oraz strategii rozwoju portu w Elblągu”.

Po roku władze miasta wracają do sprzedaży kompleksu działek przy ul. Świętego Ducha i bulwaru Zygmunta Augusta. Zamiast sześciu, wystawiają na przetarg pięć (o łącznej powierzchni prawie 1,4 tys. m kw.). Wyłączyły tę, która znajduje się najbliższej rzeki i znajduje się w granicach portu morskiego. Ich przeznaczenie się nie zmieniło – może tu powstać zabudowa usługowa, na przykład hotel.

Działki przeznaczone na sprzedaż zaznaczyliśmy zieloną linią, granice portu są oznaczone w legendzie

„Nieruchomość niezabudowana, ogrodzona, częściowo zadrzewiona i zakrzaczona. W obszarze nieruchomości posadowione jest murowane ogrodzenie nieruchomości Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa, zabudowa użyteczności publicznej oraz zabudowa usługowa” – czytamy w ogłoszeniu.

Cena wywoławcza nieruchomości to 595 tys. złotych netto (plus podatek VAT), przetarg odbędzie się 26 czerwca. Nabywca działek będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy do 31 grudnia 2026 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2029 roku. Inwestor będzie musiał zabudować ten teren zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków i architektów, szczególnie odtworzyć kubaturę i fasady frontowe budynków od strony ul. Świętego Ducha.