Przy Pasłęckiej ma powstać stacja paliw

Czy w Elblągu powstanie kolejna stacja paliw Orlenu? Prezydent Elbląga wydał już decyzję środowiskową w tej sprawie, która umożliwi inwestorowi złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Stacja paliw wraz samochodową myjnią ma powstać przy ul. Pasłęckiej, niedaleko od Węzła Wschód. To kompleks trzech działek, należących od osób prywatnych, o łącznej powierzchni 3,4 tys. m kw. Nie są one objęte planem zagospodarowania przestrzennego. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, która jest podstawą do ubiegania się o pozwolenie na budowę, złożyła firma Sigma Group z Katowic, która będzie realizować tę inwestycję dla PKN Orlen.

W ramach inwestycji ma powstać stacja z parterowym pawilonem sklepowym, wiata z dystrybutorami paliw, parkingiem na 12 aut. „W skład obiektów stacji wchodzić również będzie urządzenie porządkowe – odkurzacz-kompresor (usługa odkurzania i pompowania kół na samoobsługowym stanowisku), miejsce pod stację ładowania pojazdów elektrycznych oraz myjnia samochodowa automatyczna (tunelowa) (...). Stacja pracować będzie w trybie całodobowym, samoobsługowym – czytamy we wniosku, który inwestor złożył do elbląskiego ratusza. Wjazd i wyjazd ze stacji będzie odbywał się wprost z ul. Pasłęckiej

„Planowania działalność obiektu może spowodować pogorszenie się klimatu akustycznego w omawianym rejonie zarówno w porze dnia jak i porze nocnej. Stan akustyczny planowanej stacji kształtowany będzie przez źródła zlokalizowane na zewnątrz obiektów (urządzenia wentylacyjne, urządzenia mechaniczne), w obrębie punktu porządkowego (odkurzacz, kompresor), dystrybutory oraz pojazdy samochodowe korzystające z usług stacji” – czytamy w decyzji środowiskowej prezydenta Elbląga.

Dodajmy, że najbliższa zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna) znajduje się odległości ok. 60 m na zachód od terenu inwestycji przy ul. Druskiej w Elblągu.

- „Przyjmowanie paliw z autocystern do podziemnych zbiorników magazynowych odbywać się będzie grawitacyjnie. W związku z tym, pompa nie będzie źródłem hałasu. Zdaniem autora karty informacyjnej przedsięwzięcia realizacja planowanej inwestycji w zakresie emisji hałasu nie będzie powodować ponadnormatywnych przekroczeń poziomu hałasu na granicy zabudowy mieszkaniowej” – czytamy w decyzji środowiskowej.

Nie wiadomo, kiedy stacja paliw miałaby powstać. Wysłaliśmy pytania o planowy termin otwarcia do firmy Sigma Group, czekamy na odpowiedzi.