Przy Wiejskiej powstanie druga czynszówka

Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło przetarg na budowę drugiego budynku czynszowego przy ul. Wiejskiej 56. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z rządowego programu „Mieszkanie Plus”.

Przypomnijmy, że trwa budowa pierwszego budynku czynszowego ETBS przy ul. Wiejskiej, lokatorzy mają wprowadzić się do niego w lipcu br. - Jego koszt to 19,6 mln złotych, z czego 8,5 mln to dofinansowanie z rządowego Funduszu Wspierania Budownictwa i z Funduszu Dopłat. Wychodzi około 320 tys. złotych średnio za jedno mieszkanie, więc koszt jest zbliżony do cen rynkowych. Trwają prace dotyczące przygotowań do budowy drugiego budynku, na który dostaliśmy jeszcze większe dofinansowanie, bo prawie 9 mln zł – mówił w rozmowie z nami w listopadzie ub. roku Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.

30 stycznia ETBS ogłosiło przetarg na budowę drugiego budynku przy ul. Wiejskiej 56. Firmy zainteresowane realizacją tej inwestycji mogą składać swoje oferty do 17 lutego. Jak czytamy w dokumentacji przetargowej: "przedmiotem zamówienia jest budowa sześciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Wiejskiej 56b w Elblągu”. Zakres robót obejmuje między innymi: wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, usunięcie kolizji trakcyjnych, energetycznych i teletechnicznych, budowę węzła cieplnego, wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie przyłączy i sieci zewnętrznych do obiektu. Budynek będzie miał sześć kondygnacji, dostępnych będzie 57 miejsc postojowych. Firma, która wygra przetarg ma 12 miesięcy na realizację inwestycji.

Mieszkania przy Wiejskiej to tzw. czynszówki. Lokatorzy nie będą ich właścicielami, ale najemcami. Stawka za metr kwadratowy powierzchni w budynku przy ul. Wiejskiej ma wynieść ok. 13 złotych, do tego dochodzi koszt mediów. Oba budynki przy ul. Wiejskiej zostały wprowadzone do programu „Mieszkanie Plus”, co oznacza, że czynsze – przy określonych progach dochodowych – będą dofinansowane z budżetu Ministerstwa Rozwoju.