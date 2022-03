Przy ZSTI ma powstać kamienica

Teren przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych został ogrodzony przez inwestora, który chce tu zbudować kamienicę z 18 mieszkaniami. Złożył już do ratusza wniosek o pozwolenie na budowę.

Działka o powierzchni prawie 1000 m kw. położona jest przy ul. Drzewnej, która do 1945 roku była zabudowana. Plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje, że jest tu możliwa budowa mieszkań z usługami handlu, rzemiosła i małej gastronomii. Miasto sprzedało ją w lipcu 2020 roku elbląskiej firmie Mytych, która wygrała przetarg, za 295 tys. zł netto.

Inwestor, jak poinformował nas Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego, wystąpił o pozwolenie na budowę kamienicy. - Trwa procedura rozpatrywania wniosku. Dotyczy on budowy trzykondygnacyjnego budynku z 18 mieszkaniami – stwierdził.

Zgodnie z zapisami przetargu, inwestor musi, w z uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, zabudować działkę do 2025 roku. Co prawda leży ona już poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków, ale deweloper będzie musiał przeprowadzić na niej badania archeologiczne.

„Niezbędne jest wykonanie na nieruchomości, pod ścisłym i stałym nadzorem archeologa, przekopu po osi północ-południe, przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparka) z łyżką hydrauliczną „skarpówka” oraz sporządzenie dokumentacji archeologicznej. Wykonanie przekopu dostarczy niezbędnych informacji, które pozwolą określić, czy jest konieczne prowadzenie w obrębie działki innych prac archeologicznych – zastrzegali urzędnicy w dokumentacji przetargowej. I dodali: - „Należy odtworzyć charakter zabudowy pierzejowej wraz z jej gęstą strukturą przestrzenną, skalą i pulsującą wysokością poszczególnych elementów; zasadniczą formą projektowanej zabudowy jest kamienica mieszczańska, która pod względem architektonicznym i funkcjonalnym winna być zamknięta w obrębie jednej kamienicy”.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy inwestor planuje rozpoczęcie prac przy ul. Drzewnej. Obecnie prowadzi prace przy budowie kamienicy przy ul. Pocztowej i ul. Bramy Targowej, naprzeciwko I LO. Mają się one zakończyć w październiku tego roku.