Remont portu we Fromborku. „Prace wstrzymano na pewien okres”

Remont portu we Fromborku, fot. daw

- Chyba Urząd Morski w Gdyni nie może dokończyć remontu portu we Fromborku. Część do zakotwiczenia statków jest otwarta, pozostała część jest w budowie, jednak pracowników od kilku tygodni nie ma. Termin zakończenia inwestycji jest dziwinie podany: prawdopodobnie sierpień 2023 – alarmuje jeden z naszych Czytelników. Jak poinformowała nas Magdalena Kierzkowska z Urzędu Morskiego w Gdyni, prace musiały być wstrzymane, by inwestor mógł wykonać prace wykończeniowe.

- Prace we fromborskim porcie obejmują między innymi nabrzeże zachodnie, wschodnie, południowe, slip, nawierzchnie na nabrzeżach i ich zapleczach. Powiększony i pogłębiony ma zostać również basen portowy. - Część do zakotwiczenia statków jest otwarta, pozostała część jest w budowie, jednak pracowników od kilku tygodni nie ma - czytamy w mailu przesłanym redakcji przez Czytelnika. O wyjaśnienia poprosiliśmy Urząd Morski w Gdyni, który odpowiada za tę inwestycję. - Remont portu rybackiego we Fromborku trwa. Zakończono już obudowę brzegów i pogłębianie portu. Pomimo remontów, w porcie odbywa się ruch turystyczny. Prace rzeczywiście musiały zostać wstrzymane na pewien okres, ze względu na czas potrzebny inwestorowi na zorganizowanie prac wykończeniowych. Obudowa nawierzchni po stronie zachodniej i wschodniej będzie dokańczana w najbliższym czasie. Nie przeszkadza to jednak w użytkowaniu portu w części falochronowej - informuje Magdalena Kierzkowska z Urzędu Morskiego w Gdyni. Jak dodaje Magdalena Kierzkowska, zmodernizowany port ma zostać oddany do użytku jeszcze w tym roku. W marcu UM w Gdyni informował, że port zostanie oddany do użytku w trzecim kwartale br. - W wyniku przebudowy poprawie ulegną parametry użytkowe portu, w tym dopuszczalne obciążenie użytkowe i jego głębokość (z -1,5 m do -2,5 m). Dzięki przebudowie ulepszona zostanie konstrukcja hydrotechniczna, będąca przed rozpoczęciem prac w złym stanie technicznym. Powiększony i pogłębiony zostanie również basen portowy, co wpłynie na zwiększenie liczby miejsc postojowych, wielkość wchodzących jednostek oraz poprawę bezpieczeństwa żeglugi – dodaje Magdalena Kierzkowska. Inwestycja w porcie będzie kosztować 17 mln złotych i będzie sfinansowana z budżetu państwa, ze środków Urzędu Morskiego w Gdyni.

daw